Espana agencias

El Gobierno moviliza a la embajada en México para ayudar a esclarecer el crimen de Claudia

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho este martes que la embajada de España en México y el consulado general están "plenamente movilizados" para atender a la familia de Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada, y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Saiz ha afirmado que el Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto permanente con los familiares de la joven canaria de 21 años, que estudiaba en Granada y desde hacía un mes realizaba una estancia académica en la universidad mexicana de Morelos.

PUBLICIDAD

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado sus condolencias en nombre del Gobierno a los familiares de la joven, cuyas circunstancias de su asesinato investigan las autoridades judiciales mexicanas, un crimen que se está tratando como un feminicidio.

Además, Saiz ha mostrado su rotunda condena y rechazo al último crimen machista a una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes (Madrid) el pasado 11 de septiembre, y ha trasladado su apoyo en nombre del Gobierno a sus familiares.

PUBLICIDAD

"No podemos normalizar la violencia machista. Cada mujer asesinada es una responsabilidad que nos interpela a todos como sociedad, y no podemos normalizar esta realidad ni mirar hacia otro lado", ha expresado la portavoz del Ejecutivo, que ha remarcado que son ya 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2026 y 1.378 desde el año 2003, cuando se empezaron a recopilar los datos.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también se ha referido al inicio de su intervención al asesinato en México de Claudia Tacoronte, a cuya familia ha trasladado el "máximo cariño" del Gobierno.

"Una noticia que desde luego nos rompe el corazón", ha declarado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de arroz con acelgas o arròs amb bledes, el guiso ‘viudo’ típico de la cocina valenciana que es fácil de preparar y muy reconfortante

Este tradicional arroz caldoso se prepara en una cazuela, partiendo de un sofrito con verduras al que añadiremos arroz, patata y alubias blancas

Receta de arroz con acelgas o arròs amb bledes, el guiso ‘viudo’ típico de la cocina valenciana que es fácil de preparar y muy reconfortante

Alejandro Lox, piloto de avión: “En aviación hay una norma muy importante. Si un pasajero no vuela, su equipaje tampoco”

Este protocolo puede retrasar durante varios minutos el despegue del avión, pues es necesario buscar y retirar la maleta facturada de la bodega

Alejandro Lox, piloto de avión: “En aviación hay una norma muy importante. Si un pasajero no vuela, su equipaje tampoco”

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

En la mayoría de Europa, la mayoría de estos discursos se vinculan y favorecen a los partidos de extrema derecha. En Suecia, en cambio, han ganado los socialdemócratas con propuestas de seguridad

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Estados Unidos

Este dinosaurio es uno de los más reconocidos de la cultura popular y ha pasado a convertirse en un símbolo de la paleontología mundial

Encuentran en un yacimiento de Teruel los primeros fósiles de ‘Diplodocus’ fuera de Estados Unidos

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

La Audiencia Nacional investigará la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta como parte de la causa por la entrada masiva de migrantes

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Un recepcionista regresa de su permiso de paternidad y se encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia considera que es un despido improcedente

ECONOMÍA

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado