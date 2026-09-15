El Gobierno moviliza a la embajada en México para ayudar a esclarecer el crimen de Claudia

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Madrid, 15 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho este martes que la embajada de España en México y el consulado general están "plenamente movilizados" para atender a la familia de Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada, y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Saiz ha afirmado que el Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto permanente con los familiares de la joven canaria de 21 años, que estudiaba en Granada y desde hacía un mes realizaba una estancia académica en la universidad mexicana de Morelos.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado sus condolencias en nombre del Gobierno a los familiares de la joven, cuyas circunstancias de su asesinato investigan las autoridades judiciales mexicanas, un crimen que se está tratando como un feminicidio.

Además, Saiz ha mostrado su rotunda condena y rechazo al último crimen machista a una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes (Madrid) el pasado 11 de septiembre, y ha trasladado su apoyo en nombre del Gobierno a sus familiares.

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"No podemos normalizar la violencia machista. Cada mujer asesinada es una responsabilidad que nos interpela a todos como sociedad, y no podemos normalizar esta realidad ni mirar hacia otro lado", ha expresado la portavoz del Ejecutivo, que ha remarcado que son ya 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2026 y 1.378 desde el año 2003, cuando se empezaron a recopilar los datos.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, también se ha referido al inicio de su intervención al asesinato en México de Claudia Tacoronte, a cuya familia ha trasladado el "máximo cariño" del Gobierno.

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"Una noticia que desde luego nos rompe el corazón", ha declarado. EFE

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