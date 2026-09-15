Detenido un hombre por matar presuntamente a su hermano con un arma blanca en Sevilla

Sevilla, 15 sep (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre que se produjo el pasado sábado en la barriada de Torreblanca de Sevilla, presuntamente a manos de su hermano, que está detenido.
Según ha adelantado Diario de Sevilla y han informado a EFE fuentes policiales, el suceso se produjo durante la madrugada del pasado sábado, 12 de septiembre, y la víctima es un hombre de 56 años, que habría muerto a manos de su hermano, de 61.
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El cuerpo, añade el rotativo sevillano, presentaba una herida por arma blanca.
El presunto homicida pasará este martes a disposición del juzgado, ha concretado la Policía. EFE
fcs/vg/lml
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