Calculan en 400 millones y 20 años la restauración de la zona del fuego de Niebla (Huelva)

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Huelva, 15 sep (EFE).- Expertos en restauración forestal han visitado la zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) del pasado mes de agosto y evaluado todas las actuaciones necesarias tras el mismo, estimando en más de 400 millones de euros el coste de los trabajos y en “al menos los próximos 20 años” el período que deberían de abarcar.

Lo han hecho convocados por la Asociación Forestal Andaluza (AFA), entidad que considera que es "urgente emprender cuanto antes los trabajos de restauración, tanto para mitigar las consecuencias sobre el suelo a corto plazo como para intentar recuperar los paisajes y la cubierta vegetal. También para dar esperanza a toda la comarca afectada”, han apuntado en un comunicado.

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Aproximadamente el 40 % de los terrenos afectados, han precisado, habían sufrido ya el incendio de Minas de Riotinto (2004), por lo que el reciente siniestro ha destruido gran parte de las zonas que fueron restauradas tras aquella ocasión.

Para la AFA, “el deterioro del dispositivo INFOCA, las carencias de la gestión forestal y el progresivo abandono de la prevención han contribuido a que la historia se repita. Necesitamos aprender de esta experiencia”.

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Tras esa visita al área afectada, expertos venidos de toda Andalucía han realizado un primer diagnóstico y valoración de las necesidades de restauración, concluyendo que es necesario abordar estos trabajos considerando al menos cinco capítulos diferentes.

El primero de estos capítulos incluye las actuaciones de emergencia orientadas a prevenir la erosión para proteger los suelos de la zona incendiada y evitar arrastres que generen daños en infraestructuras estratégicas, como el embalse del Corumbel Bajo. El coste estimado para este primer capítulo es de 90 millones de euros.

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En segundo lugar habrá que acometer el manejo de la vegetación incendiada, algo que conllevará un importe de 29 millones; en tercer lugar la restauración de la vegetación mediante siembras y/o plantaciones, estimándose que habrá de actuarse en al menos un 40 % de la superficie afectada por el incendio con un coste de unos 96 millones.

Con posterioridad a la restauración será preciso realizar cuidados culturales y de mantenimiento de las nuevas cubiertas vegetales durante un periodo de al menos 20 años, llevando así los espacios forestales a un estado cercano a la madurez. Ello tendrá un coste aproximado de 110 millones.

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La recuperación de las zonas incendiadas implica también restaurar aquellas infraestructuras viarias y ganaderas afectadas, sin las cuales no es posible gestionar el monte de forma sostenible. Este apartado conllevará otros 20 millones.

Finalmente se prevé un capítulo de 59 millones destinados a la redacción de proyectos, dirección de obras, seguimiento, trabajos de investigación y fomento de la biodiversidad.

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Para la AFA, este hecho refleja que también en el ámbito de los incendios forestales, "prevenir es mejor que curar", por ello consideran que “es urgente apostar por un dispositivo de extinción eficaz y una gestión del territorio que hagan a nuestros montes menos vulnerables frente a los incendios”. EFE

lra/vg/cc