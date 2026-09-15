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Belarra llama al resto de la izquierda tener el "sentido común" y acepten las primaras que plantea Irene Montero

12/09/2026 (I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el acto 'Paz, casa, trabajo' organizado por Podemos, en Espacio Larra, a 12 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
12/09/2026 (I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el acto 'Paz, casa, trabajo' organizado por Podemos, en Espacio Larra, a 12 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press
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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confiado en que el resto de organizaciones de la izquierda alternativa asuman que las primarias abiertas planteadas por la dirigente 'morada', Irene Montero, es de "sentido común" para salir del "bucle" y organizar una candidatura fuerte para las elecciones generales de 2027.

En rueda de prensa en el Congreso, ha defendido que la gente está pidiendo a la exministra de igualdad y a todas las organizaciones de izquierda salir del "bucle" en el que está inmerso la izquierda a la hora de discutir sobre las alianzas y eso, a su juicio, se consigue con un método "democrático" como son las primarias.

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La virtud de esa metodología, ha relatado, es que se da el protagonismo a las bases progresistas y ha remarcado que siempre que se ha fomentado la participación de la gente, han "acertado". Es más, ha reivindicado que con esas primarias el conjunto de la izquierda sobre un programa de consenso entre formaciones "saldrían enormemente fortalecidos" con la activación del electorado progresista.

"Yo confío en que impere el sentido común, que podamos salir del bucle y podamos celebrar esas primarias abiertas en las que se pueda presentar todo el que quiera y pueda votar todo el que quiera, sea o no de Podemos", ha zanjado.

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SUMAR ENFRÍA EL DEBATE

Por su parte, la co-coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha insistido en recalcar que son "bienvenidas" todas las voces que "llamen a la unidad de la izquierda", pero que la cuestión de las primarias abiertas tiene que surgir de una "valoración colectiva" de todas las partes.

En este sentido, ha subrayado que su espacio político está compuesto por la alianza de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns, que adopta decisiones colectivas tras deliberar conjuntamente.

Así, ha admitido que ahora no están en las fórmulas "concretas" de confección de listas y ha puesto en valor la metodología de trabajo conjunto de las organizaciones que confluyen con Sumar.

Fuentes de este espacio insisten en que ellos mantienen su hoja de ruta, que es elegir la marca electoral y candidato, y que este movimiento de Irene Montero no les presiona ni altera los tiempos para acordar estas cuestiones.

A su vez, recalcan que los 'morados' no les han planteado una oferta formal todavía y que Sumar está volcado en dar estabilidad a la izquierda con un marco de convivencia que vaya más allá de una coalición electoral y permita la inclusión de otras fuerzas que quieran adherirse a su proyecto, como puede ser el caso de Podemos. Por tanto, lo relevante a su juicio es mostrar primero voluntad de acuerdo y asumir que los pasos a dar tienen que ser acordados por todos, no unilaterales.

COMPROMÍS DESEA ACIERTO A LA IZQUIERDA ESTATAL

Por su parte, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado en otra comparecencia de prensa que entiende que la propuesta de primarias abiertas de Podemos está ceñida a la confección de la listas a las generales por la circunscripción de Madrid.

Así, ha demandado "no circunscribir España a Madrid" y que en el caso de la Comunidad Valenciana se está avanzando en una candidatura conjunta de todas las formaciones a la izquierda alternativa, con el objetivo de que haya una "única papeleta" a la izquierda del PSOE y cosechar los mejores resultados.

De esta forma, ha destallado que hay conversaciones formales e informales entre Compromís, Podemos, IU, ERC y movimientos sociales, lo que se ha plasmado incluso en la celebración de actos conjuntos. "Si en las instituciones votamos casi igual, coincidimos en las manifestaciones y nuestra gente piensa prácticamente igual, quizá hay que aparcar el ego y ser capaz de llegar a un buen acuerdo", ha exclamado.

Su compañera en Compromís y diputada adscrita en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha contrapuesto que su formación es un proyecto político de "estricta obediencia valenciana" y que es "muy respetuoso" con las decisiones que adopte la izquierda estatal.

"Desde la prudencia y desde el respeto máximo a Podemos y el resto de partidos de la izquierda española, pues que hagan lo que crean más oportuno", ha apostillado.

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