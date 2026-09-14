Vox pide la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la ley de nietos

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Madrid, 14 sep (EFE).- El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha pedido este lunes la constitución de una comisión de investigación en el Senado sobre la 'ley de nietos', tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho de voto a determinados españoles que obtuvieron la nacionalidad al amparo de esta norma.

En una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido, Fúster ha explicado que pretenden que comparezcan en la Cámara alta todos los responsables políticos y administrativos responsables de la 'ley de nietos", así como conocer los documentos y decisiones adoptados al respecto.

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Aunque para la formación de Santiago Abascal la decisión del Supremo constituye una "primera victoria" para frenar la instrucción que permite a los nietos de exiliados adquirir la nacionalidad española, Fúster ha recalcado que "hay que conseguir que ese freno sea definitivo".

"No confundamos una batalla ganada con un guerra terminada", ha pedido el portavoz de Vox. EFE

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