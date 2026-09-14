Temas del día de EFE España del lunes 14 de septiembre de 2026 (13:30 horas)

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MÉXICO VIOLENCIA

Ciudad de México - Una estudiante española es asesinada en el estado mexicano de Morelos en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio

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(Texto enviado a las 5:25; 323 palabras)

- La estudiante de intercambio asesinada en México era natural de Gran Canaria y estudiaba en la Universidad de Granada

(Texto enviado a las 11:12; 170 palabras)

- Granada activa apoyo psicológico por el asesinato de estudiante de intercambio en México

(Texto enviado a las 12:16; 622 palabras)

- Las universidades andaluzas piden investigación transparente sobre el asesinato en México

(Texto enviado a las 10:56; 277 palabras)

- Los rectores de las condenan el asesinato de la estudiante en México y confían en que la justicia actúe con rapidez

(Texto enviado a las 13:15; 208 palabras)

- El Consulado sigue de cerca el caso de la estudiante española asesinada en México

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - El Gobierno acelera los trabajos en el puerto de Ceuta para acoger a los migrantes

(Texto enviado a las 9:45; 315 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La Audiencia Nacional pide asumir la causa abierta contra el delegado de Gobierno en Ceuta

(Texto enviado a las 12:48; 569 palabras)

- Maslaska dice que los triajes de migrantes en Ceuta han alcanzado "velocidad de crucero"

(Texto enviado a las 13:18; 422 palabras)

CIS BARÓMETRO

Madrid - El PSOE cae 2 puntos en el CIS tras la crisis de Ceuta pero gana al PP por 5,5 puntos

(Texto enviado a las 13:22; 584 palabras) (Infografía)

ESPAÑA FRANCIA

Madrid - Macron realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre

(Texto enviado a las 10:49; 624 palabras)

PARTIDOS IZQUIERDA

Madrid - Irene Montero defiende primarias en la izquierda para "acertar" y "salir del bucle

(Texto enviado a las 9:27; 355 palabras)

Barcelona - Comuns celebra la propuesta de Montero sobre primarias, pero prioriza una lista "unitaria

(Texto enviado a las 11:44; 369 palabras)

SALUD VISUAL

Madrid - Sanchez presenta el Plan Veo con ayudas de 100 euros a menores de 16 años para gafas y lentillas y avisa de que no aceptará que se debilite la sanidad pública

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(Texto enviado a las 11:14; 631 palabras)

TRABAJO PLURIEMPLEO

Madrid - El pluriempleo marca récord con 651.200 personas que ya tienen más de un trabajo. Ana Prada

(Texto enviado a las 8:35; 518 palabras) Recursos de archivo en EFEservicios: 8023740630/8023623010)

REY JUAN CARLOS

Vigo - El rey Juan Carlos regresa a Galicia el miércoles para competir con el Bribon

(Texto enviado a las 13:11; 297 palabras)

MODA MADRID

Madrid - El regreso de Alvarno y la década de Palomo en la moda marcan la pasarela madrileña

(Texto enviado a las 7:00; 311 palabras) (Foto) (Vídeo)

MARÍA GALIANA

Granada - María Galiana: "Me molesta una barbaridad morirme. No he renunciado a vivir". María Alonso

(Texto enviado a las 11:18; 773 palabras)

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO CALOR

Madrid - Calor de más de 35 grados a las puertas del otoño antes de un acusado descenso térmico

(Texto enviado a las 12:26; 641 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTE

LEY NIETOS

Madrid - La Junta Electoral Central (JEC) se reúne tras la decisión del Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la denominada ley de nietos. Congreso de los Diputados.

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(Texto)(Recursos de archivo en EFEservicios: 55021356368, 55021328110 y 55021357218)

FRANCISCA CADENAS

Hornachos (Badajoz) - Seis meses después del hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017, los dos hermanos acusados de este crimen han regresado al municipio para participar en la reconstrucción de los hechos ordenada por el juez instructor.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

JULIA NAVARRO (Entrevista)

Madrid - La escritora superventas Julia Navarro, especialista en novelas de intriga y ambientación histórica como 'La Biblia de Barro' o 'Dime quien soy', cambia de registro en 'Una familia moderna', una historia familiar que aborda dilemas del mundo contemporáneo de la que habla con EFE. Magdalena Tsanis

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:00h (16:00h.local).- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS PSOE.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hace oficial ante la Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias su voluntad de repetir como candidato a presidente de la comunidad autónoma en las elecciones de mayo de 2027. (Declaraciones a partir de las 18:00 horas). Sede PSOE. Avda. Juan XXIII, 11. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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17:00h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Senado. (Texto)

17:30h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa. Senado. (Texto)

19:00h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, pronuncia la conferencia "El futuro está aquí", en el Museo Marítimo de Barcelona. Museo Marítimo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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19:30h.- Albacete.- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visita la Feria de Albacete junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano. Recinto Ferial. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

14:00h.- Alicante.- HACIENDA EMPRESARIOS.- El ministro de Hacienda, Arcadi España mantiene un encuentro con representantes de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Previamente, atiende a los medios de comunicación. Restaurante El Maestral, c/ Andalucía, 18. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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16:00h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- Concepción Sánchez Pérez, directora general de Operaciones de Red Eléctrica y directora general de Operación de Redeia y José Donoso Alonso, director general de la Unión Nacional Fotovoltaica (UNEF), economista y experto en energías renovables comparecen en la comisión del Congreso que investiga el apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

19:00h.- Madrid.- SEGUROS RIESGOS.- El Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid celebra la décima edición del foro 'Madrid Seguro', que contará con el exministro de Asuntos Exteriores y ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell como ponente. Teatro Real.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Ponencia para el análisis en el marco de la política de Seguridad Nacional del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno. Celebración de comparecencias, entre ellas, la de Aarón Rivero, secretario general del Sindicato JUPOL. Congreso

19:00h.- Santander.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Amnistía Internacional celebra una mesa redonda sobre 'Inmigración, convivencia y derechos humanos' con el director de CEAR España, Mauricio Valiente, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, y la presidenta de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, Esther Castanedo. Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

19:00h.- Logroño.- ANIVERSARIO 11S.- El comisario de la exposición '11 de septiembre', Luis González de Garay, ofrece una visita comentada a esta muestra, que la Asociación de la Prensa de La Rioja produjo hace 25 años y que ahora expone de nuevo en su sede, con 111 portadas de periódicos de los cinco continentes sobre los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Casa de los periodistas. San Bartolomé, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

15:00h.- Madrid.- DEFENSA ANIMAL.- Jornada parlamentaria 'Alquiler con animales de compañía: Abre la puerta', a cargo de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA).

17:30h.- Gijón.- CONGRESO MICROBIOLOGÍA.- Inauguración del XXIV Congreso Nacional de Microbiología. Recinto Ferial Luis Adaro.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Presentación de la temporada de los teatros de la productora Pentación en Madrid. Teatro La Latina. (Texto) (Foto)

18:30h.- Murcia.- TOROS MURCIA.- Toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Alejandro Talavante. La Condomina. (Texto)(Foto)

18:00h.- Madrid.- FESTIVAL CENTROAMÉRICA.- El Instituto Cervantes acoge la inauguración del Festival Centroamérica Cuenta 2026 con la intervención del director del Instituto, Luis García Montero, y el escritor Sergio Ramírez. C/ Barquillo, 4 y canal de YouTube. (Texto)

20:30h (19:30h.local).- Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife).- SOCIEDAD LGTBI.- La cantante Isabel Pantoja pronuncia la conferencia de apertura de la Semana Social del Isla Bonita Love Festival de La Palma, como madrina de un foro centrado en la diversidad y los derechos LGTBI+. Plaza de España. (Foto)

21:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- El cantaor Israel Fernández presenta en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo "Oro y marfil". Real Alcázar.

22:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Macarena López estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo "Sobre todas las cosas". Teatro Alameda.

EFE

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