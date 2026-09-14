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Shelton: "Desearía que este torneo no hubiese terminado nunca"

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Nueva York, 13 sep (EFE).- El estadounidense Ben Shelton aseguró este domingo, tras caer en la final del Abierto de Estados Unidos, que Nueva York es su "lugar feliz" y que habría deseado que este torneo no terminase nunca.

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"Este es mi lugar feliz. Este es el lugar donde más me gusta estar y ojalá este torneo no terminara nunca", aseguró Shelton en su discurso como finalista.

Shelton, de 23 años, disputaba su primera final de un 'grande' y, pese a la derrota, subirá al número cuatro del mundo, su mejor posición en el ranking.

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Shelton cayó por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en 3 horas y 33 minutos ante el alemán Alexander Zverev, que conquistó su segundo 'grande' después de Roland Garros.

En la rueda de prensa posterior a la final, Shelton habló sobre la experiencia de disputar su primera final en Nueva York y sobre el momento que atraviesa en su carrera, el mejor desde que compite en el circuito.

"Estoy motivado. Estoy decepcionado por cómo ha ido hoy, pero contento con cómo he luchado durante estas dos semanas", afirmó el estadounidense, que este 2026 ha ganado el Masters 1.000 de Canadá, los 500 de Dallas y Múnich y el 250 de Stuttgart.

"Estoy ilusionado con los progresos que siento que he hecho, pero esta derrota duele mucho. Ahora toca pasar página, seguir intentando mejorar y llegar a Australia todavía más fuerte de lo que he llegado aquí", añadió.

Shelton también reflexionó sobre su enfrentamiento con Zverev, que le ha ganado los seis cara a cara que han tenido.

"Es un jugador muy duro, eso está claro. Empecé a encontrar algunas soluciones en el tercer set. Pero estaba cabreado y, al final del partido, estaba un poco cansado", dijo Shelton.

"No es fácil jugar contra un jugador como él, porque las oportunidades son muy escasas. Tienes que trabajar mucho por los puntos que ganas, eso está claro, pero creo que eso es precisamente lo que me ha faltado hoy", agregó. EFE

(foto)

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