Ribera defiende una regulación europea de la IA "sin ceder porque a otro le convenga más"

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido que la Unión Europea mantenga sus normas sobre las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial, aunque eso provoque problemas con otros países, tras advertir de la "absolutamente preocupante" concentración de poder actualmente en manos de los gigantes digitales.

Ha defendido el diálogo y la cooperación con otros países, pero ha recalcado que esa disposición no puede implicar una renuncia a las normas europeas. "Esto no significa ceder porque a otro le convenga más", ha dicho en un desayuno informativo de Fórum Europa, celebrado en Madrid.

PUBLICIDAD

"Europa debe mantener sus reglas, adoptadas con arreglo a nuestra capacidad soberana, nuestros valores y nuestros principios", ha afirmado Ribera al ser preguntada sobre si Bruselas debería sostener su regulación tecnológica en caso de que esta desencadene un conflicto con Washington.

La vicepresidenta ha defendido el diálogo y la cooperación con otros países, pero ha recalcado que esa disposición no puede implicar una renuncia a las normas europeas.

PUBLICIDAD

Ribera ha recordado que la UE adopta su legislación después de procesos "largos, participados, extensos y modulados" y ha asegurado que las instituciones tienen la obligación de aplicar las reglas una vez aprobadas.

A su juicio, Europa debe seguir construyendo relaciones internacionales basadas en "la previsibilidad y el respeto a las normas", también con Estados Unidos, y buscar espacios de entendimiento sobre el desarrollo y el control de la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Entre las cuestiones en las que considera especialmente necesaria la cooperación figura la creación de una gobernanza "transparente y segura" de la IA, basada en mercados sujetos a la competencia, que evite la concentración de poder y garantice la responsabilidad de quienes desarrollan y gestionan estas herramientas.

La regulación, ha añadido, debe procurar que las mejoras aportadas por la inteligencia artificial redunden en beneficio del conjunto de la sociedad, ya que detrás de estas innovaciones existe también "un esfuerzo público notable".

PUBLICIDAD

"Es muy difícil encontrar otro momento en la historia donde haya habido tal nivel de concentración de poder económico y de poder con los grandes gigantes digitales", ha señalado.

Esa posición dominante es, por una parte, consecuencia del éxito de la trayectoria empresarial de esas compañías, ha reconocido Ribera, pero también obliga a activar mecanismos que impidan que una capacidad tan elevada quede concentrada "en pocas manos".

PUBLICIDAD

La vicepresidenta ha alertado de "las señales" lanzadas durante las últimas semanas sobre "quién controla qué" en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Se debe evitar que la inteligencia artificial vaya "creciendo sobre sí misma a partir de información sintética y con algoritmos que nadie controla" y que termine "fuera de control". EFE

PUBLICIDAD