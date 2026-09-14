Permiten volver a Benahavís (Málaga) a los vecinos que les cogió el incendio fuera

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(Corrige la noticia anterior, ya que sigue desalojados los vecinos evacuados)

Málaga, 14 sep (EFE).- Los vecinos de Benahavís (Málaga) a los que les cogió el incendio forestal de este domingo fuera de sus casas han podido volver en la madrugada de este lunes a ellas al reabrirse la carretera A-7175 con ese fin, aunque deben permanecer confinados como lo estaban los ciudadanos del casco urbano, una urbanización y diseminados del municipio.

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Los efectivos que luchan contra las llamas han tenido que efectuar "fuegos técnicos" en el noreste de la zona afectada, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Diversa maquinaria pesada está siendo empleada para proteger el pueblo y las urbanizaciones durante la noche.

La urbanización Montemayor continúa con sus residentes en alejamiento preventivo, con 50 de ellos desalojados.

Se prevé una humedad superior al 70 u 80 %, lo que favorecerá la labor de lucha contra el fuego, y se espera menos viento este lunes.

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Un total de 212 efectivos, 26 grupo de especialistas, siete brigadas Brica, 14 vehículos autobombas y tres maquinarias pesadas conforman el dispositivo durante la noche. EFE