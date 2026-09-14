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Peñarol sigue en lo más alto de la Anual y Nacional comienza a decir adiós

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Montevideo, 13 sep (EFE).- Peñarol sumó este fin de semana una nueva victoria en el Torneo Clausura y se mantuvo en lo más alto de la Tabla Anual acumulada, mientras que Nacional dejó puntos otra vez y prácticamente se despidió de la posibilidad de ser bicampeón uruguayo.

Este domingo, el Aurinegro derrotó por 3-1 a Albion con anotaciones de Leonel Jaime, Lucas Ferreira y Roberto Fernández. Álvaro López marcó el tanto de descuento para el Pionero.

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De esta forma, los de Diego Aguirre sumaron su segunda victoria al hilo en el Clausura y llegaron a nueve puntos, pocos días después de que una pena impuesta por la Asociación Uruguaya de Fútbol les quitara uno.

Asimismo, Peñarol lidera la Tabla Anual con 52 unidades, las mismas que tiene Racing y tres más que las que suma Deportivo Maldonado, que perdió por 1-0 ante Defensor Sporting gracias a un tanto de Brian Montenegro y se bajó de lo más alto.

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También este domingo, Juventud y Danubio igualaron 1-1 con tantos de Fernando Mimbacas para el conjunto de Las Piedras y de Sebastián Fernández para el Franjeado, mientras que Cerro derrotó por 1-3 a Progreso con dos goles de Augusto Cambón y uno de Jairo Amaro y puso el descenso al rojo vivo.

Progreso y Danubio siguen ocupando los dos últimos lugares de esa tabla y de esa forma perderían la categoría, mientras que en la lucha por evitar el antepenúltimo lugar de la clasificación Cerro le sacó tres a Montevideo Wanderers.

El Bohemio igualó 1-1 el sábado frente a un Nacional que prácticamente ya no tiene opciones de ser campeón y que incluso podría quedar fuera de la próxima Copa Libertadores.

El Tricolor comenzó ganando gracias a un gol de Maximiliano Silvera y Wanderers igualó pasados los 90 minutos con un tanto de Santiago Benítez.

De esta forma, en los últimos dos partidos, los de Daniel Carreño dejaron escapar cuatro puntos en el tiempo añadido.

Además, Racing derrotó por 3-2 a Boston River con goles de Sebastián da Silva, Esteban da Silva y Tomás Habib, y lidera la Anual con Peñarol.

Este lunes, Liverpool y Montevideo City Torque cerrarán la jornada en un encuentro que definirá al líder del Clausura. El Negriazul lidera en este momento con 13 enteros y el Ciudadano acumula 12.

No obstante, los de Marcelo Méndez tienen pendiente el duelo ante Peñarol de la primera fecha, suspendido en ese momento por una falla en la red lumínica del estadio. EFE

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