Marcelo Gallardo, nuevo seleccionador de Ecuador con la mirada puesta en el Mundial 2030

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Guayaquil (Ecuador), 13 sep (EFE).- El argentino Marcelo Gallardo es el nuevo seleccionador elegido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para dirigir la Tri.

La contratación del exjugador y ex entrenador de River Plate le plantea dos desafíos específicos: una gran campaña en la Copa América de 2028 y la clasificación para el Mundial de 2030.

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"Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos", anunció este domingo la FEF a través de su cuenta de X.

"Que la gente crea, porque tiene qué creer. Bienvenido Marcelo", manifestó el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas.

El directivo expresó que el nuevo seleccionador "hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol, la obsesión por competir, por mejorar y por no conformarse".

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Agregó que el entrenador, nacido hace 50 años en Merlo, se ha caracterizado por "construir equipos que crean, que estén preparados para los grandes momentos, que ganen y al día siguiente vuelvan a pensar en ganar".

rm/af/hbr