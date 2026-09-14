Espana agencias

Macron anima a hacer deporte durante toda la vida: Es "un placer, una manera de ser feliz"

Guardar

París, 14 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, animó este lunes a los franceses de todas las edades a practicar deporte de forma habitual, al conmemorar el legado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 con la segunda edición de la Fiesta del Deporte.

El deporte es "una escuela de vida, un placer, una manera de ser feliz", afirmó Macron en un vídeo grabado en un patio del Elíseo y publicado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado francés destacó el éxito de los Juegos celebrados en Francia en 2024 y el récord de medallas conseguido por los equipos franceses, pero llamó a mantener viva la dinámica generada por aquel acontecimiento y a convertir la actividad física en un hábito durante toda la vida.

"Así que haced deporte. No dejéis que se apague la llama de lo que vivimos durante aquellos Juegos Olímpicos y Paralímpicos", dijo Macron.

El presidente defendió la práctica deportiva desde la infancia hasta la vejez y reclamó una mayor presencia del deporte en el sistema educativo.

Por ello, abogó por mantener al menos media hora diaria de actividad física en la escuela primaria y por reforzar la práctica deportiva en secundaria y en la universidad.

PUBLICIDAD

Pero Macron extendió su llamamiento también a los adultos y a las personas mayores, al considerar el deporte una herramienta tanto de prevención sanitaria como de bienestar y desarrollo personal.

La Fiesta del Deporte, que se celebra el 14 de septiembre, fue creada después de los Juegos de París 2024 como una cita anual destinada a prolongar el impulso generado por el mayor acontecimiento deportivo celebrado en Francia.

Su concepción se inspira en parte en la Fiesta de la Música, que cada año moviliza a ciudades y asociaciones de todo el país.

La primera edición tuvo lugar en septiembre de 2025, con miles de actividades deportivas organizadas en toda Francia, en un intento de acercar la práctica deportiva a personas que no practican habitualmente una disciplina y animar a clubes y asociaciones a abrir sus puertas a nuevos participantes.

Macron aprovechó también su mensaje para agradecer el papel de los voluntarios que mantienen en funcionamiento los clubes y asociaciones deportivas, desde la organización de competiciones y los entrenamientos hasta el acompañamiento de niños y jóvenes y el arbitraje.

"Todos estos clubes funcionan porque hay voluntarios por toda Francia", señaló.

El presidente francés cerró su intervención con un llamamiento que resume el objetivo de la jornada: "Haced deporte. Es hoy, es todo el año. No dejéis que se apague la llama", subrayó. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 14 septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 14 septiembre

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Una vez se abra juicio oral, serán nueve ciudadanos quienes decidan su inocencia o culpabilidad. Dos años después, toca ahora renovar su composición

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

La empresa Palma Night Life sostenía que contaba con una licencia de “bar con música”, equivalente a un café concierto, desde el 29 de octubre de 2003

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 septiembre

“Un acto brutal”: conmoción en la Universidad de Granada tras el asesinato de una estudiante española en México

La joven tenía 21 años y realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Según las primeras informaciones, fue asaltada

“Un acto brutal”: conmoción en la Universidad de Granada tras el asesinato de una estudiante española en México
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Las elecciones en Suecia posicionan como vencedores a los socialdemócratas y el bloque de la izquierda se impone por la mínima

El pueblo del sur de Francia que obsesionó a Dan Brown: el misterio de Rennes-le-Château

ECONOMÍA

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

Alemania sale de la recesión gracias al gasto público y la elevada inversión en defensa, pero los hogares alemanes apenas lo notan

El gas vuelve a poner a Europa contra las cuerdas: el invierno amenaza con reavivar la inflación y provocar “otra crisis energética”

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania