Los rectores de las universidades consternados por el asesinato de la estudiante en México

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Madrid, 14 sep (EFE).- La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado su consternación, tristeza y más firme condena por el asesinato de la estudiante de la Universidad de Granada en México y ha confiado en que la justicia determine con la mayor rapidez posible las responsabilidades.

"Esta tragedia recuerda, por desgracia, la especial vulnerabilidad y sensación de inseguridad que siguen afrontando muchas mujeres. Ninguna mujer debería sentirse desprotegida ni ver condicionada su libertad para estudiar, viajar y desarrollar su proyecto de vida", ha señalado la CRUE en un comunicado en el que reitera su rechazo absoluto a toda forma de violencia y se une al dolor de la familia y de las comunidades universitarias afectadas.

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La joven de 21 años se encontraba realizando una estancia de intercambio académico en México y CRUE condena que haya sido víctima de un acto de violencia intolerable que ha conmocionado al conjunto de las universidades españolas.

Claudia Tacoronte Aguilera estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y estaba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.EFE

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