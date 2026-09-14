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Lamine Yamal: "Este año me merecería ganar el Balón de Oro"

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Barcelona, 14 sep (EFE).- El futbolista del Barcelona Lamine Yamal asegura que se merece ganar el Balón de Oro por los títulos que ha conquistado este año -la Copa del Mundo con la selección española y LaLiga con su club- y opina que él y el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé son "los mejores jugadores del mundo" en la actualidad.

En un avance de la entrevista que el próximo viernes emitirá el programa 'Universo Valdano', en Movistar Plus, difundido en las últimas horas, el internacional español se postuló como favorito para conquistar el galardón, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

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"Yo creo que los mejores del mundo quizá somos dos. Y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos yo y Mbappé los mejores del mundo. Para mí, está muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe", comentó.

El '10' del Barcelona hizo estas declaraciones pocos días después de que Mbappé también reivindicara su candidatura al premio al mejor jugador de la temporada.

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"No ha habido un jugador mejor que yo. Hemos hablado de los logros. De marcar tantos goles en competiciones importantes, allí donde están todos los grandes jugadores, y, por supuesto, en el Mundial, el evento más importante. Ser el máximo goleador de la historia de la competición. Durante todas mis vacaciones sólo me hablaron de eso", declaró el internacional francés en una entrevista publicada en L'Équipe.

En la última semana, voces autorizadas del club azulgrana, como el presidente, Joan Laporta, o el director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', han defendido la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro.

En el avance de la entrevista en 'Universo Valdano', el delantero del barrio de Rocafonda, en Mataró, reconoció que, después de ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "no estaba contento" con su actuación.

"Hice muchas cosas que la gente no vio. Por ejemplo, es algo increíble para un entrenador tener a un jugador que arrastra a tres jugadores. Pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi nivel hubiera hecho un gran Mundial, pero yo podría haber hecho más. Tengo muchas ganas de que llegue el siguiente Mundial", reflexionó.

Asimismo, se mostró ambicioso con vistas al futuro al afirmar que, pese a que "la gente" pueda pensar que en algún momento se relajará tras los títulos conquistados con sólo 19 años, es consciente de que tiene "mil cosas que hacer" para inscribir su nombre "en la historia del fútbol".

"Ha habido grandes historias en el fútbol, jugadores históricos como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo) o Diego (Armando Maradona), que no lo he podido ver, pero creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que había ganado mucho, pero recientemente no ha habido otro caso", concluyó. EFE

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