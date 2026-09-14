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La reconstrucción del Valencia empieza en Vitoria

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Vitoria/Valencia, 14 sep (EFE).- El Valencia afrontará el primer partido de su nueva etapa en Mendizorroza, un campo donde el Deportivo Alavés ha hecho pleno de victorias y donde necesita dar un giro total a su trayectoria, después de la destitución de Caros Corberán como entrenador.

Hundido en la tabla, con un punto de 15 posibles, el conjunto valenciano está inmerso en una profunda remodelación de su estructura deportiva, tras el cese de Corberán y del CEO de fútbol Ron Gourlay y su equipo de trabajo, a la espera de la llegada de Braulio Vázquez, que deja la dirección deportiva de Osasuna para pilotar al Valencia.

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Vázquez regresa al club tras nueve años en el conjunto navarro y tendrá entre sus primeras tareas la elección del nuevo entrenador.

Mientras se define el nuevo proyecto, Óscar Sánchez, técnico del Valencia Mestalla, ha asumido de forma interina las funciones de técnico del primer equipo para el partido de este martes.

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El conjunto valenciano puntuó en el primer encuentro ante el Celta (0-0) y, desde entonces, ha encadenado cuatro derrotas consecutivas con un único gol marcado y diez encajados ante Betis (0-1), Deportivo (3-1), Barcelona (0-5) y Sevilla (1-0).

El equipo sigue plagado de bajas y no podrá contar con César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, José Copete, y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós; aunque para este encuentro recupera a jugadores fundamentales como el argentino Guido Rodríguez y Luis Rioja, recuperados de sus lesiones.

Con este panorama enfrente, el Alavés regresará al cobijo de Mendizorroza en la sexta jornada, después de cosechar la primera derrota del curso en Santander, pese a lo que volvió a marcar y enlazó ya 17 duelos consecutivos marcando.

Los vitorianos vuelven a su estadio, donde han logrado tres triunfos en tres partidos, y donde Quique Sánchez Flores, exjugador y técnico valencianista, hará cambios en el once para tratar de ganar presión en el juego directo.

Toni Martínez podría volver a la titularidad, en la que podría estrenarse Ander Guevara de inicio.

La duda en la banda derecha es si Ángel Pérez comenzará desde el banquillo o no.

A las bajas de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez se suma la de Aitor Mañas, que deberá estar una semana sin jugar al aplicar el protocolo de seguridad tras sufrir una conmoción cerebral la pasada jornada.

Las visitas de los ‘ches’ a la capital vasca han sonreído a los locales. En los últimos siete enfrentamiento en Vitoria, el Alavés ha cosechado cuatro victorias y tres empates.

Alineaciones probables:

Alavés: Sivera; Ángel Pérez o Valentini, Koski, Tenaglia, Otto, Abde o Yusi; Antonio Blanco, Aleñá o Guevara, Pablo Ibañez; Boyé y Toni Martínez.

Valencia: Dimitrievski; Arnau Martínez, Pepelu, De Haas o Iker Córdoba, Gayà o Jesús Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic, Sato; Javi Guerra y Danjuma o Hugo Duro

Árbitro: Miguel Sesma (C. La Rioja)

Estadio: Mendizorroza, de Vitoria.

Hora: 20.00 horas (18.00 GMT).

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jd/plm/sm/omm

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