La Fiscalía Antidroga pide inversiones en tecnología para combatir el narcotráfico

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Gijón (Asturias), 14 sep (EFE).- La fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán, ha apuntado este lunes la necesidad de que el Estado invierta en tecnología para combatir con mayor eficacia a las mafias del narcotráfico, que, según ha advertido, constituyen una amenaza a la seguridad de Europa.

Durante la inauguración en Gijón de un encuentro de la Junta de Fiscales Delegados de la Fiscalía Especial Antidroga, Morán ha expuesto que las redes del narcotráfico tienen nuevas técnicas de comunicación y medios de transporte, y por ello "el Estado tiene que armarse de medios técnicos para hacerle frente".

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Morán ha explicado que el organismo que dirige "intenta focalizar la persecución del blanqueo de capitales para estrangular económicamente" a las mafias, como complemento a las operaciones de incautación de alijos.

La fiscal jefa ha destacado además que, por su situación geográfica, España es un país de paso de estupefacientes, en el que "cada vez hay más cocaína", aunque el problema afecta con mayor gravedad a otros países de Europa.

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"El narcotráfico es una actividad especial dentro del crimen organizado, con estructuras complejas, y constituye una amenaza a la seguridad no solo de España sino de Europa", ha añadido.

Morán ha destacado también la necesidad de ampliar el cuerpo de fiscales especiales en el territorio español, donde existen 311delegados territoriales.

La Fiscalía Especial Antidroga ha inaugurado este lunes en Gijón la Junta anual de Delegados Territoriales, que analizará durante tres jornadas la estrategia de esta institución. EFE

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