Inclusión y SEPE impulsan la inserción laboral de beneficiarios del ingreso mínimo vital

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Madrid, 14 sep (EFE).- El Ministerio de Inclusión y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han comenzado a impulsar la inserción sociolaboral de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital (IMV).

En un comunicado remitido este lunes, Inclusión informa de que éste es el primer paso para la puesta en marcha de un proyecto piloto de mejora de la empleabilidad entre los hogares perceptores de esta prestación.

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Esta iniciativa está integrada en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2026, que reconoce por primera vez a las personas beneficiarias del IMV como colectivo prioritario y subraya la necesidad de impulsar políticas de acompañamiento que faciliten su incorporación al mercado laboral.

Los equipos ya trabajan en la interoperabilidad de los datos y seguirán manteniendo reuniones de coordinación para delimitar la población objeto de estudio y el diagnóstico de sus necesidades.

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Desde su puesta en marcha hace más de seis años y hasta el pasado mes de agosto, el IMV ha protegido a más de 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,8 millones de personas.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, detalló recientemente que dos de cada tres hogares beneficiarios del IMV perciben también rentas del trabajo. EFE