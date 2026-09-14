Frenan el incendio forestal de Benahavís (Málaga), que ha afectado a más de 300 hectáreas

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Málaga, 14 sep (EFE).- El incendio forestal declarado en Benahavís (Málaga) este domingo ha afectado a más de 300 hectáreas de terreno y se ha logrado frenar su crecimiento por la cabeza del fuego, única zona donde se mantiene actividad.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado además que se mantiene la fase de emergencia situación operativa 1 del plan andaluz contra incendios Infoca.

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El confinamiento del núcleo urbano de esta localidad de 9.500 habitantes, decretado este domingo, se ha levantado este lunes, aunque persiste, por el momento, el alejamiento preventivo en tres urbanizaciones (Montemayor, donde fueron desalojadas 50 personas de 20 viviendas, La Coja y Benahavís Hills).

Siete medios aéreos se han activado desde primera hora de este lunes y son unos 200 efectivos los que trabajan sobre el terreno con un amplio dispositivo terrestre, todos con el objetivo de rematar y liquidar las zonas más próximas al municipio. EFE

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