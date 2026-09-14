Fin de semana trágico en la carretera para los motoristas: ocho fallecidos

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Madrid, 14 sep (EFE).- Quince personas han perdido la vida en los quince siniestros mortales registrados en las carreteras durante este fin de semana, desde las tres de la tarde del pasado viernes hasta la medianoche de este domingo, de las que más de la mitad eran usuarios vulnerables, ocho motoristas y un ciclista.

El día de mayor siniestralidad fue el sábado cuando murieron 9 personas en otros tantos accidentes, mientras que el domingo se saldó con 4 fallecidos en 4 siniestros y el viernes hubo dos víctimas mortales en otros tantos accidentes, según el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT).

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Del total de siniestros, 12 de los siniestros han ocurrido en vías convencionales y 3 en autopista o autovía. De ellos, 7 han sido colisiones y 6 salidas de la vía.

Los accidentes han tenido lugar en Vitoria-Gasteiz (Álava), Torrelles de Llobregat (Barcelona), Los Barrios (Cádiz), Muros (A Coruña), Talayuelas (Cuenca), Loja (Granada), Oiartzun (Gipuzkoa), Fiscal (Huesca), San Millán de los Caballeros (León), Castro de Rei (Lugo), Valdés (Asturias), Husillos (Palencia), Dos Hermanas (Sevilla), Torrevelilla (Teruel) y Montserrat (Valencia).

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En el acumulado anual hasta el 13 de septiembre se llevan contabilizados 778 fallecidos en las carreteras. EFE