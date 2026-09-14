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El América golea a Tigres y se confirma en la cima del Apertura femenino

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México, 13 sep (EFE).- El América, en el que juega la española Irene Guerrero, goleó este domingo 5-2 a los Tigres UANL para confirmarse como líder invicto del Apertura femenino del fútbol mexicano hasta la séptima jornada.

Por el local anotaron Jana Gutiérrez, Xcaret Pineda, Scarlett Camberos, la brasileña Geyse y Nancy Antonio; por Tigres, la sudafricana Chrestinah Kgatlana marcó un doblete.

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Las Águilas, que tienen paso perfecto, suman 21 puntos, en la cima; Tigres, que perdió por primera vez en la campaña, se quedó en 18 unidades.

El América mostró su poder ofensivo, que lo tiene como el más contundente del torneo, desde el primer tiempo.

Las Águilas marcaron el 1-0 en el minuto 18 vía un potente disparo de derecha de Jana Gutiérrez que hizo inútil el lance de Itzel González.

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Al minuto 34, el local pegó de nuevo desde la larga distancia, ahora con un tiro de zurda colocado a la derecha de González para celebrar el 2-0.

El tercero llegó en un contragolpe por la derecha de Scarlett Camberos, quien entró al área y definió a la diestra de la guardameta al 38.

En el segundo lapso Tigres descontó 3-1 al 50 en un contragolpe en el que Kgatlana condujo desde su campo hasta el área contraria, donde definió a la derecha de Celeste Espino.

La reacción felina continuó al 52 gracias a un remate de Kgatlana, para su segundo tanto del juego, que fue el 3-2.

América respondió al 56 gracias a su goleadora Geyse, quien aprovechó un rebote dentro del área, que prendió de derecha para colocar el 4-2.

Las Águilas sellaron el 5-2 con un remate de Nancy Antonio al 70.

En otro partido el Santos Laguna superó 2-3 al San Luis.

Más temprano, el Querétaro apabulló por 2-6 al Puebla.

La fecha siete arrancó el viernes con el triunfo del Cruz Azul 3-2 sobre Pumas UNAM y la victoria del Atlas 1-0 ante Atlante.

El sábado el Monterrey derrotó 2-3 al Guadalajara y el Juárez FC le ganó por 1-0 al Necaxa.

La séptima jornada del Apertura concluirá este lunes. El Toluca recibirá al Tijuana y el León visitará al Pachuca.EFE

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