El 86 % de los españoles ve importante entenderse con Rabat para asegurar las fronteras

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Madrid, 14 sep (EFE).- El 86,3 por ciento de los españoles cree que tiene "mucha o bastante" importancia entenderse con Marruecos para garantizar la seguridad de las fronteras mientras que un 10,1 por ciento le da "poca o ninguna" importancia, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este lunes.

Elaborado a partir de 4.042 entrevistas entre el 1 y el 4 de septiembre pasados, después de la entrada de unos 80.000 migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio, en el muestreo el CIS no pregunta ni por la gestión del Gobierno ni por el papel que haya podido tener Marruecos en esta crisis.

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Siguiendo esta línea, la mayor parte de los entrevistados (82,2 %) ve necesario reforzar las fronteras frente al 13,3 por ciento que no lo considera necesario.

Aunque la gran mayoría de los encuestados tiene claro que Ceuta y Melilla son "tan españolas" como cualquier otro territorio de la península (un 77,1 %), hay otro 14,3 por ciento que sostiene que las dos ciudades autónomas tienen una situación "ambigua y especial" que debe ser "objeto de entendimiento y acuerdos" con Rabat.

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También los entrevistados afirman abrumadoramente (89,4 %) que la UE debería colaborar más con el Ejecutivo en la resolución de esta crisis y sólo un 7,2 % lo estima "suficiente".

El barómetro pregunta a los entrevistados si piensan que ha habido alguna injerencia externa en la avalancha de migrantes intentando malmeter entre España y Marruecos, a lo que un 67,7 por ciento responde que "sí" y un 24,5 % que "no".

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De los que responden afirmativamente, un 49,1 por ciento opina que Estados Unidos está intentando crear "tensión y malestar" en las relaciones bilaterales y, en segundo lugar, apuntan a algunos sectores de la sociedad de Marruecos (un 38,1 %).

En tercera posición apuntan a algunos sectores de Israel (35,4 %), mientras que sitúan a Rusia en el sexto, por detrás de los presidentes estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE

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