CSIF exige un complemento salarial para todos los empleados públicos que trabajan en Ceuta

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Madrid, 14 sep (EFE).- El sindicato CSIF ha exigido este lunes al Ministerio de Función Pública un complemento económico extraordinario para todos los empleados públicos que trabajan en Ceuta como un reconocimiento a su labor y al esfuerzo que están haciendo desde finales de julio con la entrada masiva de inmigrantes.

CSIF ha pedido en un comunicado la convocatoria urgente de la mesa de negociación de las Administraciones Públicas para que se aprueben los fondos necesarios para pagar este complemento extraordinario, como ya se ha hecho en el caso de la Policía Nacional.

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El sindicato ha señalado que no tolerará que se generen "trabajadores de primera y segunda" ante una crisis que sufre toda la ciudadanía por igual, por lo que ha reclamado que los próximos recursos destinados a Ceuta contemplen partidas para pagar esta compensación con carácter retroactivo.

Además, CSIF llevará el problema a Bruselas, recordando que Ceuta es frontera europea y que sus trabajadores no pueden seguir al límite sin respaldo económico de la Unión Europea (UE). EFE

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