Colau dice que se "podría volver a plantear" volver a la política pero rehúsa quedarse por inercia

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado este lunes que se "podría volver a plantear" regresar a la primera línea política en caso de considerar ser útil en determinados contextos, aunque ha descartado mantenerse en cargos políticos por inercia.
"Si en algún momento soy especialmente útil para hacer algo en concreto, como fue el caso de la alcaldía de Barcelona, que fue un reto enorme, fue difícil, pero fue precioso, y pudimos hacer un montón de cosas, pues me lo podría volver a plantear", ha dicho en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.
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Colau ha asegurado que política la hará "toda la vida" y, preguntada por si le continúan proponiendo cargos políticos, ha expresado que de vez en cuando.
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