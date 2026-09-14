Andalucía y Valencia, regiones con más fondos para reforzar lectura pero a la cola en PISA

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- El Gobierno destina cada año 56,2 millones de euros para reforzar la comprensión lectora y las comunidades autónomas son las encargadas de ejecutar esos fondos, que para este curso tienen de plazo hasta el 31 de agosto de 2027: Andalucía y Valencia, son dos de las comunidades con más recursos transferidos, aunque están a la cola del informe PISA 2025.

El programa de refuerzo de la Competencia Lectora destinará 56,2 millones de euros para 2026, casi el doble de los aprobados en 2024 (30 millones) cuando nació este plan cuyo objetivo es que el alumnado de 15 años con bajo rendimiento en esta materia esté por debajo del 15 % en 2030.

PUBLICIDAD

El informe PISA 2025 evidencia que el estudiantado ha perdido dos cursos escolares en rendimiento lector desde 2015, al acumular un retroceso de 45 puntos en los últimos 10 años.

El 68 % del alumnado evaluado por PISA llega al nivel mínimo, que supone identificar la idea principal en un texto de longitud moderada o encontrar información basada en criterios explícitos, pero no es capaz de comprender textos de más de 400 palabras. A partir de esta cifra los errores son constantes, señala la OCDE.

PUBLICIDAD

Según el reparto de fondos del programa de cooperación territorial de refuerzo de la competencia lectora, Andalucía percibirá 11,20 millones, Cataluña 6,63 millones, la Comunidad Valenciana, 6,46 millones y 6,11 millones la de Madrid.

Castilla-La Mancha (3,59 millones), Galicia y Murcia (3,13 millones respectivamente) y Castilla y León (2,91 millones) son otras de las autonomías que reciben más fondos del Estado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, mientras Madrid y Castilla y León han puntuado por encima de la OCDE y de la media de España en rendimiento lector (469 y 466 puntos, respectivamente, frente a 461 de promedio OCDE), Andalucía y la Comunidad Valenciana, a las que se han transferido más fondos puntúan muy por debajo, con 441 y 424 puntos en PISA 2025.

La Comunidad Valenciana que superó en 2022 el promedio de la OCDE, con 482 puntos, ha tenido una caída de 58 puntos, una pérdida de dos cursos escolares, incluso implantando el programa de refuerzo de la Competencia Lectora en el curso 2026-2027 en 219 centros, con docentes adicionales, asesores específicos y apoyo a los planos de lectura.

PUBLICIDAD

Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, han logrado retener la caída de PISA, de 468 puntos en 2022 a 466 puntos en 2025, mientras que la Comunidad de Madrid ha bajado de los 496 puntos en la edición anterior a los 469 en esta.

El programa de refuerzo lector financia medidas para atender al alumnado de manera personalizada, para trabajar en la reducción de la brecha de género en la competencia lectora, para formar a asesores de las Administraciones educativas, coordinadores y docentes de los centros educativos en las metodologías del proceso de lectoescritura.

PUBLICIDAD

Los expertos educativos coinciden en que el refuerzo en grupos pequeños es clave en la mejora de este rendimiento y un informe de FUNCAS recuerda la importancia de la lectura en la ESO, una etapa decisiva para frenar el abandono escolar.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha reconocido que el Gobierno "debe seguir trabajando en la lectura comprensiva, porque es la base de todo".

PUBLICIDAD

"Si no comprendes bien al leer, no se hará bien un problema de matemáticas", ha puntualizado recientemente, una vez que también se ha conocido una caída de hasta 23 puntos en competencia matemática.

En este sentido los fondos para reforzar la competencia en matemáticas ascienden a 120,5 millones en 2026, y también Andalucía (26,32 millones), Cataluña (15,03 millones), Comunidad Valenciana (14,74 millones) y la Comunidad de Madrid (13,84 millones) son las que más importe recibirán.

PUBLICIDAD

Al respecto PISA otorga las mejores puntuaciones a Madrid (477), Castilla y León (472), Cantabria (470), Asturias (469) y Galicia (466), por encima de los 463 puntos de media de la OCDE, mientras la Comunidad Valenciana (435) y Andalucía (435) están a la cola del informe PISA 2025. EFE