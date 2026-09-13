Zverev derrota a Shelton y conquista Nueva York en su segundo intento

Nueva York, 13 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev conquistó este domingo el Abierto de Estados Unidos, su segundo 'grande' después de Roland Garros, al derrotar a Ben Shelton y dejar un año más, y van 23, a Estados Unidos sin campeón en Nueva York.
Zverev, número 2 del mundo, se impuso a Shelton (n.9) por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en 3 horas y 33 minutos. EFE
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