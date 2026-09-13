Vecinos evacuados de Benahavís (Málaga) regresan a sus casas y se reabre la A-7175

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Madrid, 14 sep (EFE).- El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunció esta medianoche que los 50 vecinos desalojados preventivamente de la urbanización Montemayor Alto, en Benahavís (Málaga), debido al incendio declarado este domingo por la tarde, pudieron regresar a sus casas y se había reabierto la carretera A-7175.

Así lo comunicó en un mensaje difundido a través de su perfil de la red social X tras la celebración del Comité Asesor del Plan de Emergencia, en el que añadió que la "prioridad sigue siendo proteger a la población y las zonas residenciales".

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Sanz, además, comunicó que durante la madrugada de este lunes trabajarán sobre el terreno 212 efectivos, entre ellos siete Brigadas de Refuerzo (BRICA), 26 grupos especialistas, 14 autobombas y tres máquinas pesadas del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA). Asimismo, recordó que durante la tarde trabajaron en las labores de extinción 22 medios aéreos.

"El objetivo es frenar la cabeza del incendio y preparar el terreno para que mañana los medios aéreos puedan actuar desde primera hora", agregó.

El incendio se originó a las 12:38 horas y a las 13:41 horas se activó la fase de emergencia, situación operativa uno, del plan andaluz contra incendio, que se mantiene activa.

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Además, se envió un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la zona en español e inglés en el que se pidió el confinamiento del núcleo urbano de Benahavís y de las viviendas diseminadas en las zonas norte y oeste, así como de los vecinos de la urbanización La Coja. También se comunicó el desalojo preventivo de la urbanización Montemayor Alto.

Durante el desarrollo del incendio resultaron heridas tres personas. Una de ellas fue trasladada al Hospital Regional de Málaga con quemaduras; otra, un operario del INFOCA, sufrió daños en una muñeca, y una tercera sufrió inhalación de humo. EFE

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