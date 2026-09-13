Rotundo triunfo de Diego Ventura, que corta cuatro orejas en Albacete

Albacete, 13 sep (EFE).- El rejoneador Diego Ventura ha cosechado este domingo en Albacete un triunfo rotundo de cuatro orejas, que le ha permitido salir a hombros al término del sexto festejo de feria , en el que Rui Fernandes paseó también un trofeo, mientras que Leonardo Hernández se marchó de vacío.
Se han lidiado seis toros, reglamentariamente despuntados para rejones, de Los Espartales, parejos de hechuras, nobles pero escasos de raza.
PUBLICIDAD
Rui Fernandes, oreja y ovación con saludos.
Diego Ventura, dos orejas y dos orejas.
Leonardo Hernández, silencio y silencio.
La plaza rozó el lleno en los tendidos. EFE
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 13 de septiembre
Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios
Quinigol: resultados del 13 de septiembre
Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios
Lototurf: números ganadores de este 13 de septiembre
Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios
Comprobar Bonoloto del sorteo de este domingo 13 de septiembre de 2026
Como cada domingo, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
Resultados del Super Once del Sorteo 5
Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
MÁS NOTICIAS