Rotundo triunfo de Diego Ventura, que corta cuatro orejas en Albacete

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Albacete, 13 sep (EFE).- El rejoneador Diego Ventura ha cosechado este domingo en Albacete un triunfo rotundo de cuatro orejas, que le ha permitido salir a hombros al término del sexto festejo de feria , en el que Rui Fernandes paseó también un trofeo, mientras que Leonardo Hernández se marchó de vacío.

Se han lidiado seis toros, reglamentariamente despuntados para rejones, de Los Espartales, parejos de hechuras, nobles pero escasos de raza.

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Rui Fernandes, oreja y ovación con saludos.

Diego Ventura, dos orejas y dos orejas.

Leonardo Hernández, silencio y silencio.

La plaza rozó el lleno en los tendidos. EFE

(foto)