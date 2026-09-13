Roglic: "El segundo puesto es una victoria"

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Granada, 13 sep (EFE).- El esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) consideró "una victoria" la segunda plaza en la general debido a las condiciones con las que se presentó en la salida de Mónaco.

"Cuando empecé la situación era difícil, pero quería correr la Vuelta. Fui día a día y no me imaginaba ser segundo. Para mi es una victoria. Di lo mejor, fui mejorando y estoy contento también por Enric Mas porque merece esta victoria", declaró el 4 veces ganador de la Vuelta.

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Roglic se centrará ahora en los Mundiales de Canadá y dejó en el aire volver a la Vuelta.

"Quizás regrese a la Vuelta, tengo que afrontar paso a paso las decisiones. Solo quería acabar esta carrera, y ahora disfrutaré de los Mundiales de Canadá. Veremos qué me depara el futuro", concluyó. EFE

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