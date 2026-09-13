Paige Bueckers: “Es un sueño hecho realidad”

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Berlín, 13 sep (EFE).- La estadounidense Paige Bueckers dijo en zona mixta que la medalla de oro en la Copa del Mundo de Berlín es “un sueño hecho realidad” y a su vez destacó la importancia de haberlo logrado “con un grupo de mujeres y un equipo increíbles”.

Sobre el partido ante Francia, Buckers destacó que tras el acierto exterior del rival, el objetivo tras el descanso fue “mejorar la defensa y asegurar que no tuvieran tiros abiertos”.

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Bueckers valoró el desempeño de todo el equipo durante estos díez días en Berlín y comentó que “todas dieron un paso al frente y estaba preparada para lo que tocara”.

“Cada noche apareció una diferente, a nadie le importaba cuántos puntos o cuántos minutos, lo importante ha sido aportar”, señaló.

Sobre la relación entre las veteranas y las jóvenes, la base de las Dallas Wings destacó que se mezcló sabiduría con ambición: “Nos mostraron el camino y nosotras vinimos hambrientas y con ganas de competir”.

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Por su parte, Jackie Young, incluída en el mejor quinteto del torneo, dijo que Estados Unidos “jugó al máximo” ante Francia y que el equipo cambió el chip en el segundo tiempo y jugó “con decisión, agresivo y físico”.

“Sabíamos que Francia iba a tener buenas rachas, pero creo que hicimos un buen trabajo y no desconectamos demasiado cada vez que se adelantaban en el marcador”, indicó. EFE

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ip/sab