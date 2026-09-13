Norris: “Se nos ha escapado la victoria, la merecíamos”

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Madrid, 13 sep (EFE).- El británico Lando Norris (McLaren) no pudo convertir en victoria su primer puesto en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, el primero disputado en el circuito de Madring, ya que tuvo mala suerte en el momento de la parada en boxes debido a un coche de seguridad virtual, por lo que sintió que se les “escapó” un primer puesto que, en su opinión, merecía.

“Nada que pudiera hacer. Enhorabuena a Kimi -Antonelli- y Max -Verstappen-. Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado, intenté pelear para alcanzar a Max, pero es difícil adelantar. Una carrera dura, en la que se nos ha escapado la victoria porque siento que la mereciamos, pero las carreras son así”, dijo tras la carrera en la señal internacional.

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“Siendo que estoy trabajando duro y extrayendo mucho del coche. Ayer fue una vuelta maravillosa para conseguir la pole y siento que hoy hice una carrera perfecta, pero la suerte no estuvo conmigo”, completó. EFE