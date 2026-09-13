Las Washington Spirit caen en casa y el Gotham es más líder de la NWSL

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Chicago (EE.UU.), 13 sep (EFE).- Las Washington Spirit perdieron 0-3 este domingo en casa contra las Boston Legacy y se quedaron a cinco puntos del líder Gotham, que ganó el pasado viernes al Racing Louisville.

Las Spirit, entrenadas por el español Adrián González, habían recortado cinco puntos en la clasificación al Gotham en las anteriores dos jornadas, pero se estrellaron en casa con tres goles después del minuto 80.

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Aissata Traoré rompió la igualdad en el 80 y en el añadido la brasileña Amanda Gutierres firmó el doblete que sentenció el choque.

Las Spirit tienen 43 puntos en la tabla y están a cinco del Gotham del técnico español Juan Carlos Amorós.

En el partido de Washington fue titular la delantera Trinity Rodman, que al terminar se desplazó a Nueva York para ver en Flushing Meadows la final del Abierto de Estados Unidos de su novio, Ben Shelton, contra el alemán Alexander Zverev. EFE

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