Las frases de la quinta jornada. Flick: "Haber sobrevivido es un aviso"

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Madrid, 13 sep (EFE).-

HANSI FLICK (Barcelona), tras ganar con apuros al Levante: “Tenemos muchos partidos en este tramo inicial y todavía no estamos en nuestra mejor versión, lo que hace que los partidos sean más complicados. Haber sobrevivido a este partido es un aviso de que tenemos que mejorar pero estoy contento con el resultado”.

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CLAUDIO GIRÁLDEZ (Celta), empate con el Málaga, sobre el fuerte calor. “El espectáculo entre dos equipos que quieren jugar al fútbol hubiese sido mejor. Los futbolistas se han jugado su físico y su integridad en el día de hoy. En estas condiciones hay un riesgo de lesión de los protagonistas de esto, que son los futbolistas. A veces nos olvidamos de eso. Es nuestro sexto partido en tres semanas y hemos jugado los últimos 2 a más de 30 grados. No creo que sea lo ideal”, incidió.

JUAN FRANCISCO FUNES (Málaga) y el fuerte calor en el partido ante el Celta. “Un partido a las dos de la tarde y con muchísimo calor no ayuda a dos equipos que buscan proponer. Jugar en estas condiciones, con este calor, desluce mucho el espectáculo deportivo porque la pelota no viajaba al gusto de nadie”, criticó.

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ALEX REMIRO (Real Sociedad) tras la derrota encajada contra el Atlético Madrid: "Para mi no es penalti. Es un rebote y nos habían explicado que esas manos no eran penalti. Es normal a lo mejor que se pite en directo pero luego... El resultado no es justo".

JOSE BORDALÁS (Getafe) tras empatar con el Deportivo: "Es difícil, puesto que hay jugadores que están jugando todo y que nuevamente tendrán que volver a jugar el próximo jueves. No tenemos una plantilla como la mayoría de equipos de Primera División que pueden cambiar de once y poner uno distinto y que el equipo no lo acuse. La diferencia de la plantilla es muy grande de algunos jugadores a otros. Por nivel, experiencia y muchas cosas".

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JOSE MOURINHO (Real Madrid) tras golear al Rayo: "Ha sido un partido de 45 minutos. No ha tenido más historia. El equipo no tenía fuerza ni física ni mental para seguir jugando como en el primer tiempo. No tenía energía y no sólo es física, también es mental. Cometes más errores, te cuesta presionar, tienes un bloque más bajo y permites acercamientos de los rivales. Con la experiencia de la Champions sabía que iba a ser un poco así".

LUIS MIGUEL RAMIS (Osasuna) sobre el penalti no pitado a su jugador Raúl y la derrota contra el Espanyol: "El partido lo marca la decisión del penalti (a Raúl no pitado). La decisión del VAR es absolutamente inexplicable".

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ANTONIO HIDALGO (Deportivo) tras empatar con el Getafe: "Aubameyang es un espectáculo. Me quedo con pocas cosas. El talento no lo vamos a descubrir. En el minuto 92 tiene un regreso brutal y eso habla del compromiso y la humildad que tiene. Es un espejo para nosotros y le seguiremos empujando para que siga a este nivel".

BEÑAT SAN JOSE (Rayo Vallecano), goleado en el Bernabeu. "Lo que más me enorgullece es la perseverancia y mentalidad de los jugadores y el saber aislarnos del resultado. No hemos dejado de dar la cara en ningún momento y hemos ido a por el partido".

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JOSE ALBERTO (Racing) sobre Yassir Zabairi autor de los dos goles que lleva cinco "Me pareció un partido muy bueno de todo el equipo, y me gustaría reconocérselo a todos los que participaron. Zabiri estará en una nube (sumamente feliz) con todo lo que está sucediendo, pero tiene que seguir trabajando, porque creo que aún es capaz de darnos muchas cosas".

QUIQUE SÁNCHEZ FLORES (Alavés) tras perder la condición de invicto al perder contra el Racing. “El día que no compitamos nos enfadaremos, pero hemos dado la cara en todo momento. Los chicos no han estado despistados”.

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MANOLO GONZÁLEZ (Espanyol), sobre Roberto Fernández autor de los dos goles de su equipo ante el Osasuna: "Subirse al barco del chaval es fácil, yo no he tenido nunca dudas. Roberto te da la vida, se parte el alma, ayuda y el delantero vive del gol. Hace muchas cosas por el equipo, te da mucho".

EDIN TERZIC (Athletic), sobre el penalti cometido ante el Elche con el que empató a un gol. “Nuestra jugada clave en defensa fue el penalti. Perdimos un duelo donde éramos tres contra uno. Esto es algo que puede pasar en el fútbol. Pero lo que no tiene que pasar es que concedas un gol o un penalti a partir de esa situación en la que perdimos el duelo en el centro del campo”.

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MARTÍN ANSELMI (Elche) tras empatar en San Mamés. "Así es el camino. Jugando así el equipo va a ser un rival muy duro. El equipo supo sufrir, supo competir, supo estar junto y supo estar atento a cada acción. Quiero felicitar a mis jugadores por la forma en la que compitieron”. EFE