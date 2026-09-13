La selección española femenina 3x3, subcampeona de Europa tras caer ante Países Bajos

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Redacción Deportes, 13 sep (EFE).- La selección española femenina de baloncesto 3x3, formada por Txell Alarcón, Gracia Alonso, Marta Canella y Helena Oma, acabó segunda en la Copa de Europa disputada en Amberes (Bélgica) al perder en la final ante la de Países Bajos por 16-13.

España dominó el Grupo B con victorias ante Eslovenia (21-9) y Hungría (19.14), lo que abrió las puertas de los cuartos de final.

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Ya en las eliminatorias, las españolas ganaron a las anfitrionas, las belgas, por un rotundo 20-9, y en las semifinales se deshicieron de Azerbaiyán por 20-16.

En la final, el equipo español ya no pudo con Países Bajos, que se impuso por 16-13.

Se trata de la séptima medalla para el equipo español femenino en el torneo continental, en el que atesora dos oros (2021 y 2024), cuatro platas (2017, 2019, 2023 y 2026) y un bronce (2025).

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En el torneo masculino, España, con Iván Aurrecoechea, Diego de Blas, Isaac Mayo y Jaume Zanca, llegó hasta cuartos de final, en los que sucumbió ante Francia por 14-21.

Antes, en la fase de grupos los españoles superaron a Italia (21-11) y Países Bajos (14-13). EFE