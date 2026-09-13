La checa Horackova gana oro en Copa del Mundo; la española Canales, eliminada en cuartos

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Saltillo (México), 13 sep (EFE).- La checa Marie Horackova, tercera en el ránking mundial, se llevó este domingo la medalla de oro 2026 en la final de la Copa del Mundo de tiro con arco recurvo, en la que la española Elia Canales fue eliminada en cuartos de final.

Horackova venció en la final, realizada en Saltillo, Coahuila (norte de México) por 6-2 a la alemana Katharina Bauer, quien se quedó con la medalla de plata.

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"Estuve muy concentrada, fue un buen duelo contra Katharina, me tuve que esforzar mucho para ganar", dijo Horackova al final de la competencia.

Antes, la turca Elif Gokkir superó en definición de flecha de oro por 10-9 a la mexicana Alejandra Valencia, séptima del orbe, para ganar la medalla de bronce.

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En su enfrentamiento, Valencia perdió los nervios, tuvo ventaja de 4-0 y desperdició dos ocasiones para colgarse la presea, dejó que Gokkir empatará el duelo a 5-5 para luego, en flecha de oro, colgarse la medalla con un tiro perfecto ante la inconsistencia de la mexicana.

Elia Canales, campeona mundial en el 2025 y octava en el ránking del mundo, no encontró ritmo en su eliminatoria de cuartos de final y cayó 6-2 ante Bauer, número 16 del orbe.

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La otra mexicana que participó en la competencia, Ana Paula Vázquez, fue derrotada en los cuartos de final 6-4 por Horackova.

Más temprano, en la prueba masculina de tiro con arco recurvo, Dhiraj Bommadevara, nacido en Vijayawada (India) se colgó la medalla de oro al derrotar en una cerrada final por 6-5 al japonés Nakanishi Junya, quien se quedó con la plata.

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En su camino al oro, Bommadevara eliminó en cuartos de final al turco Berkim Tumer y en la semifinal al francés Jean-Charles Valladont.

Antes, el turco Mete Gazoz no tuvo dificultades para ganar la presea de bronce al vencer por 6-0 a Jean-Charles Valladont.

El mexicano Matías Grande, único latinoamericano en esta competencia, fue eliminado en cuartos de final por Gazoz por 6-4. EFE