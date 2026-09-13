Enric Gallego alcanza a Yaser Asprilla en el liderato goleador

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Madrid, 13 sep (EFE).- Enric Gallego, que marcó los dos tantos de la victoria del Tenerife sobre el Leganés, ya suma cuatro dianas en esta campaña, con lo que alcanzó en el liderato de la tabla de goleadores al colombiano Yaser Asprilla, atacante del Girona.

Con tres goles están Adrián Fuentes, del Mallorca, y el estadounidense Nicholas Gioacchini, delantero del Sabadell. El primero anotó un doblete este domingo contra el segundo en el 2-0 para el conjunto balear.

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Aún no ha marcado gol Álvaro Morata, que disputó su segundo encuentro con el Leganés.

- Clasificación tras la 5ª jornada:

- Con 4 goles: Yaser Asprilla (COL) (Girona); Enric Gallego (1p) (Tenerife).

- Con 3 goles: Adrián Fuentes (Mallorca); Nicholas Gioacchini (USA) (Sabadell).

- Con 2 goles: Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Álvaro Marín y Bernard Somuah (Celta Fortuna); Taisei Miyashiro (Las Palmas); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorka Gorosabel (Real Sociedad B).

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- Con 1 gol: San Bartolomé, Higinio (1p) y Bernabeu (Albacete); Jordi Cano, Carrique (FRA), Lautaro de León y Álex Calvo (Andorra); Federico Bonini (ITA), Stefan Dzodic (FRA), Javier Muñoz, Miguel de la Fuente, Leo Baptistao (BRA), Brian Cipenga (COD), Thalys (BRA) y Nico Melamed (Almería); Llabrés, Curro Sánchez (1p), Jon Karrikaburu, Alberto Dadie y David González (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Antoñito (Cádiz); Fran Castillo, Álvaro García, Agustín Sienta, Israel Suero y Pablo Santiago (Castellón); Óscar Marcos, Adria Capde y Andrés Antanon (Celta Fortuna); Escobar y Carlos Hernández (Ceuta); Enol Rodríguez, Cristian Carrecedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Percan, Diego Bri y Eder García (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Iván Gil, Adu Ares, Jon Guruzeta y Álvaro Rodríguez (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez y Mariano Carmona (Eldense); Abel Ruiz, Carles Pérez, Fran Beltrán, Izan, Júnior y Jastin García (POR) (Girona); Pedro Alemán, Owen Emeka, Jorge Pascual, Alejandro Marqués (VEN) y Bourama (Granada); Jesé Rodríguez, Manu Fuster, Iván Jaime, Enrique Clemente y Sandro Ramírez (Las Palmas); Miguel Atienza, Naim y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre, Adam Buksa (POL), Álex Sala y Raíllo (Mallorca); Carlos Domínguez y Dani Calvo (Oviedo); Javier Soroeta, Dani Díaz, Ruperez, Astiazaran, Mariezkurrena y Gorka Carrera (Real Sociedad B); Albert Orriols Cerarols (1p) (Sabadell); Otero y Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA) y Chapela (Tenerife); Luis Chacón (Valladolid).

En propia puerta: Arnau Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos). EFE