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El San Pablo Burgos vence al Leyma Coruña tras una prórroga

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Burgos, 13 sep (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos se impuso este domingo al Leyma Coruña por 107-101 tras una prórroga en el Coliseum.

El conjunto dirigido por Porfi Fisac cerró con triunfo su participación en el torneo, en el que pudo disputar sus primeros minutos Balsa Koprivica, y continúa sumando rodaje de cara al inicio de la competición.

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El conjunto burgalés comenzó con una ligera ventaja (7-5), pero un parcial de 0-8 permitió a los gallegos tomar el mando y alcanzar una renta de seis puntos (7-13).

La reacción local, con Dani Díez y Joaquín Taboada como protagonistas, dejó el primer cuarto en 22-25.

En el segundo periodo, los triples de Chase Audige y la aportación interior de Sekou Doumbouya, Chris Sengfelder y Koprivica permitieron al San Pablo Burgos recuperar el control y llegar al descanso con ventaja de cuatro puntos (47-43).

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Tras el paso por vestuarios, el duelo mantuvo la igualdad, los castellanos conservaron inicialmente su renta, aunque el Leyma Coruña volvió a ajustar el marcador hasta situarse por delante (57-58).

El tercer cuarto terminó con empate a 65 y los locales encararon el último periodo con una ventaja de tres puntos (70-67). El San Pablo Burgos llegó a dominar por nueve (81-72), pero un parcial de 2-14 devolvió la iniciativa a los visitantes (83-86).

El intercambio de canastas llevó el partido al 95-95 y la última posesión gallega no alteró el marcador, por lo que el encuentro se marchó a la prórroga.

En el tiempo extra, el San Pablo Burgos estuvo más acertado y puso el choque a su favor con un minuto y medio por jugar (104-97).

El conjunto castellano mantuvo el control hasta cerrar el triunfo por 107-101.

- Ficha técnica:

107 – Recoletas Salud San Pablo Burgos (22+25+23+25+12): Chase Audige (8), Raúl Lobaco (5), Dusan Radosavljevic (11), Chris Sengfelder (8) y Sekou Doumbouya (15) –cinco inicial– DJ Steward (14), Ziga Samar (8), Pablo Almazán (2), Dani Díez (15), Rubén Guerrero (6), Balsa Koprivica (6), Joaquín Taboada (9).

101 – Leyma Coruña (25+18+24+28+6): Alonzo Verge Jr. (27), Paul Jorgensen (4), Guillem Jou (2), Dino Radoncic (9) y Skapintsev (9) –cinco inicial– Caio Pacheco (8), Dídac Cuevas (7), Tomas Dimsa (12), Lukas Uleckas (11), Leo Westermann (3), Dmytro George Conditt IV (9), Karlis Silins (-).

Árbitros: Sergio Manuel, Esperanza Mendoza y David Sánchez.

Incidencias: Partido de pretemporada correspondiente al I Torneo Coliseum disputado en el Coliseum ante 2978 espectadores. EFE

vfr/jl

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