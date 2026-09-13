El Fandi sale a hombros en la primera corrida de la Feria de Murcia

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Murcia, 13 sep (EFE).- El diestro David Fandila "El Fandi" ha salido esta tarde a hombros tras cortar dos orejas en la primera corrida de la Feria de Murcia, en la que Antonio Ferrera ha conseguido una y Manuel Escribano se ha ido de vacío.

Se han lidiado seis toros de la ganadería de La Palmosilla, el primero, como sobrero tras ser devuelto el titular por cojo; todos, bien presentados y colaboradores en distinto grado, excepto el sexto, deslucido.

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La plaza ha registrado algo más de media entrada en tarde calurosa.

Antonio Ferrera, vuelta al ruedo tras petición y oreja.

El Fandi, oreja y oreja.

Escribano, saludo en ambos.

Los tres espadas han contribuido a ofrecer una buena tarde de toros por su entrega y predisposición, aunque el resultado en trofeos ha sido escaso por el mal uso de los aceros en varios casos.

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Los tres espadas han compartido de forma vibrante el tercio de banderillas con sus compañeros de cartel en sus respectivos primeros astados.

La corrida ha registrado dos anécdotas curiosas protagonizadas ambas por Ferrera: la primera, cuando hizo también de picador en el segundo de su lote, y la segunda, cuando para brindar ese mismo toro al diestro murciano Rafael Rubio "Rafaelillo" subió a la localidad que este ocupaba en el tendido. EFE

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dv/FP