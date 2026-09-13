El Castellón acelera, el Mallorca recupera posiciones y el Tenerife reacciona

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Madrid, 13 sep (EFE).- A la espera del resultado de este lunes del Eibar contra el Celta Fortuna, el Castellón dio un acelerón en la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, con tres puntos de ventaja sobre el segundo, el Mallorca, ganador por 2-0 sobre el Sabadel, que perdió su condición de invicto al igual que el Leganés con su derrota por 2-0 en Tenerife.

Las cuatro victorias y el empate en cinco jornadas hacen único en la cima al Castellón, reforzado aún más por el triunfo de este sábado, por 1-2 en Montilivi ante el Girona. Palabras mayores. Y con superioridad numérica y remontada desde el minuto 81 en adelante por los goles de Agustín Sienra y Álvaro García, que levantaron el tanto inicial del juvenil Holmes Júnior. No marcó Yaser Asprilla, con goles en cada una de las dos últimas victorias del Girona.

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Lo siguen el Mallorca, por los dos goles de Adrián Fuentes frente al Sabadell (2-0), y el Tenerife, que se impuso por el mismo marcador al Leganés tras dos jornadas sin vencer. Enric Gallego anotó las dos dianas contra Álvaro Morata y compañía, que habían sido invencibles hasta este domingo.

Ya es cuarta Las Palmas, que reaccionó después de dos jornadas sin ganar. El gol de Enrique Clemente significó el triunfo contra el Cádiz (0-1), que aún no ha ganado en esta temporada con tres puntos de quince posibles y dos derrotas consecutivas. Cae a la zona de descenso, en la que también figuran el Córdoba, tras su tercera derrota seguida, por 0-2 con un Almería en alza; el Albacete y el Ceuta, por ese orden de arriba hacia abajo.

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De abajo a arriba viene el Almería, cuarto, pero también el Oviedo, que incidió en las dudas del Valladolid con un 0-3 en el Nuevo Zorrilla. Una dura derrota para el conjunto local y un impulso para el visitante, que, con los goles de Carlos Domínguez, Dani Calvo y Pablo Saenz, sube hasta la sexta posición. El Eibar, quinto, juega este lunes con el Celta.

De ahí salió el Eldense, que ganó su primer partido de la temporada. A la espera de la compra efectiva por parte del astro argentino Lionel Messi, se reivindicó con la victoria por 0-1 ante el Sporting de Gijón, gracias a un gol de Javier Martínez a cuarto de hora del final. Es la segunda derrota consecutiva del bloque rojiblanco, que es decimoquinto.

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Aún está salvado el Andorra, cuya caída es alarmante. Líder la primera jornada, no ha vuelto a puntuar desde entonces, con cuatro derrotas seguidas que lo ponen al borde de la zona de descenso, entre la nefasta primera parte del sábado a mediodía en su campo contra la Real Sociedad B. La pegada del Sanse marcó la diferencia, pero también la nula contundencia de la defensa local, con un incontestable 0-3 al descanso. Quedó 1-3.

Un impulso más para el filial donostiarra, que se apunta a la zona alta igual que el Burgos, ganador por 3-1 y con remontada frente al Ceuta, aún sin un solo punto después de cinco jornadas. Es último en la clasificación. Nadie presenta un comienzo tan improductivo. Ni siquiera el Albacete, dueño de su primer punto con un 1-1 en Granada. Un punto de los últimos seis suponen un contratiempo para su rival, fuera de las seis primeras posiciones. EFE

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