El Badalona se desata, Logroño y Alavés mandan en casa y la Real sigue sin reaccionar

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El Badalona Women goleó este domingo al Eibar (1-4) en un cierre de la tercera jornada de la Liga F Moeve que también dejó los triunfos del Logroño United y el Alavés Gloriosas en casa, ante el Valencia (2-1) y el Granada (1-0), respectivamente, mientras que la Real Sociedad sigue sin salir del lío tras ceder un empate ante el Costa Adeje Tenerife (1-1).

El conjunto catalán demostró su potencial ofensivo en el partido que cerraba la tercera fecha del campeonato liguero. El marcador, sin embargo, no reflejó esa superioridad hasta después del descanso, ya que el primer tiempo terminó sin goles. Tras la reanudación, las visitantes salieron en tromba y, con tres tantos, encarrilaron un triunfo que Nerea Sánchez trató de poner en riesgo con el 1-3.

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La reacción del Eibar no fue a más porque Paula Sánchez sentenció poco después con el definitivo 1-4, que permite al Badalona Women encadenar su segunda victoria consecutiva. Vicky Losada, una de las ilustres del fútbol femenino español, entró en la segunda mitad y participó en la goleada al asistir el tercer tanto visitante.

También sumó su segundo triunfo de la temporada el Logroño United, que se hizo fuerte en Las Gaunas ante un Valencia recién ascendido que continúa sin encontrar el rumbo en este inicio de campeonato. El equipo riojano fue superior y supo aprovechar las dudas de su rival, aunque la falta de acierto de cara a puerta mantuvo abierto el encuentro hasta el final.

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Los goles de Isina y Ana Franco dieron ventaja al Logroño, que tuvo que sufrir en los últimos minutos después de que Danielle Marcano recortase distancias para las visitantes. Finalmente, las locales amarraron los tres puntos y se sitúan con seis en la clasificación.

Con la misma puntuación queda el Alavés Gloriosas, que también sacó adelante su compromiso en casa frente a un Granada que todavía trata de ensamblar las piezas de su nuevo proyecto. Las andaluzas ofrecieron un buen rendimiento, especialmente en defensa, pero una acción aislada en el tiempo añadido de la primera mitad terminó decantando el encuentro.

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Laia Parera puso un centro preciso que Ainhoa Guallar cabeceó al fondo de la red para dar ventaja a un Alavés que fue superior y que, en su regreso a Primera tres años después, comienza con buen pie.

Todo lo contrario que la Real Sociedad, que continúa sin encontrar la salida a la situación que atraviesa desde la inesperada marcha de su anterior entrenador, Arturo Ruiz, con la temporada ya comenzada. El conjunto donostiarra tenía el triunfo en la mano, pero acabó cediendo un empate ante el Costa Adeje Tenerife en el último suspiro.

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El cuadro vasco, que llegó a disputar la última eliminatoria para acceder a la fase de grupos de la 'Champions', sigue sin ganar esta temporada después de un encuentro igualado en el que el tanto de Ainoa Campo, en el minuto 71, parecía suficiente para asegurar la victoria.

Pero el Costa Adeje Tenerife no se rindió y, a punto de cumplirse el tiempo reglamentario, Elba Vergés aprovechó un buen balón servido por Aithara para establecer el 1-1 y dejar helados a los aficionados de Zubieta. EFE

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avm/ism