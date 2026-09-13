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Cinco detenidos y varios heridos al embestir una narcolancha a una patrullera en Almería

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Almería, 13 sep (EFE).- Cinco personas han sido detenidas y varias han resultado heridas en la mañana de este domingo tras registrarse un impacto entre una narcolancha y una patrullera de la Guardia Civil en la costa de Adra (Almería).

Fuentes de la investigación han confirmado a EFE el choque y han precisado que la operación se ha saldado hasta el momento con cinco detenidos. Estas mismas fuentes señalan que al menos dos heridos han tenido que ser evacuados al Hospital Universitario de Poniente, ubicado en el municipio almeriense de El Ejido.

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Por otro lado, otras fuentes próximas al caso elevan a tres el número de heridos entre los arrestados y apuntan que uno de ellos se encuentra actualmente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería han confirmado a EFE que se ha producido la colisión entre ambas embarcaciones, aunque no han ofrecido detalles adicionales relativos al estado de los heridos o a los detenidos.

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El suceso ha provocado la rápida reacción de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Su portavoz en Almería, Víctor Vega Romero, ha lamentado el incidente, recordando que el choque ha tenido lugar en el "mismo lugar donde murió un compañero del Servicio de Vigilancia Aduanera".

"Son demasiados sucesos trágicos los que estamos viviendo en el mar de Alborán", ha manifestado Vega Romero, quien ha recordado episodios similares como el ocurrido en el río Jiloca hace unos meses o el de hace pocos días en Murcia, donde un compañero resultó herido grave y salvó la vida "de milagro".

El portavoz de la asociación profesional ha subrayado que los agentes no pueden vivir "de milagro", sino que necesitan "medios tanto legislativos, como de dotación, como de personal". En esta línea, ha exigido que la provincia sea calificada como Zona de Especial Singularidad y que se apliquen medidas que favorezcan el arraigo de los agentes para hacer frente a la crisis migratoria y del narcotráfico.

Vega Romero ha advertido de que se está produciendo una "escalada de la violencia" en la zona debido a la entrada de cocaína y a la implantación de "mafias del Este y de América del Sur". Una situación que, según ha alertado, puede derivar en el uso de "armas de guerra" como lanzacohetes.

"La verdad es que no tenemos frontera. No existe la frontera en Almería porque no tenemos medios acordes para luchar con los medios que tienen ellos", ha denunciado el portavoz, quien ha concluido aseverando que si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen "abandonados", esto tendrá "un coste de vidas humanas, que es lo que no queremos volver a lamentar". EFE

mma/fp/grc

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