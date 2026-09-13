“Chergui” le da la vuelta al Gran Premio de San Sebastián

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San Sebastián, 13 sep (EFE).- “Chergui” e “If not Now” volvieron a ocupar las dos primeras plazas en los 2.800 metros del Gran Premio de San Sebastián, la carrera más larga del hipódromo donostiarra, aunque en orden inverso a 2025.

Este domingo quien cruzó la meta por delante es el primero, el pupilo del entrenador Miguel Alonso, con la monta del francés Samy le Quilleuc.

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Propiedad de la donostiarra cuadra Imperial Stud, “Chergui”, un especialista en maratones, ganador en Francia y en Madrid, todavía no sabía lo que era triunfar en el hipódromo donde entrena. Y a sus seis años ha logrado estrenarse.

El favorito “Shackleton”, una de las tres bazas que presentaba la yeguada Rocío, se encargó como era de esperar que marcar el camino, pero la suya no fue hoy una conducción cómoda. “Don Bosco” e incluso su compañero de sedas “If not Now”

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“Don Bosco” cedió antes y los dos de Rocío se medían por el exterior al llegar a la recta final, pero más al interior era “Chergui” quien traía más gas y los superó por medio cuerpo,

En las otras cuatro carreras de la jornada, la penúltima del verano en San Sebastián, han sido “Velerín”, con Gonzalo Pineda, “Requejo Legend” (Alejandro Gutiérrez Val), “Gast a Gast” (Victoria Alonso) y “Frankini” (Julia Zaumbio).

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La Quíntuple Plus, con estos cinco resultados, queda formada por las mantillas: 2 – 3 – 5 – 4 – 1 – 4. En la Lototurf, el caballo ganador es el 4. EFE

fg/sab