Caitlin Clark: “Hemos demostrado qué significa vestir esta camiseta”

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Berlín, 13 sep (EFE).- La estadounidense Caitlin Clark declaró en zona mixta tras proclamarse campeona de mundo que el ‘Team USA’ ha demostrado “qué significa vestir esta camiseta” porque el equipo “ha dominado” a Francia en la final.

“Nos encontramos muy bien, Francia hizo 8 de 14 en triples de alguna jugadora que no esperábamos, nos metimos en un agujero de 11 puntos abajo, pero salimos de ahí. Siento que no pudieron con nosotras”, analizó Clark.

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Sobre la capitana y MVP del torneo, Breanna Stewart, Clark comentó que es “una líder extraordinaria” y que fue una pieza clave en el vestuario para levantar los ánimos tras el duelo ante Italia. “Stewie es una ganadora, lo único que hace es ganar, ha vivido muchos momentos así y tenerla en tu equipo te da mucha tranquilidad”, señaló.

Clark dijo “que es genial” haber ganado una Copa del Mundo en su debut con la selección absoluta y que a su vez ha sido positivo compartir este momento con veteranas como Stewart, Gray y Collier, que ya han ganado muchas medallas de oro. EFE

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