Breanna Stewart, MVP de la Copa del Mundo de Berlín

Berlín, 13 sep (EFE).- La estadounidense Breanna Stewart recibió el premio a jugadora más valiosa de la Copa del Mundo de Berlín.
Con un promedio de 11 puntos, 6,8 rebotes, 2,6 asistencias y 16,6 de valoración, la ala-pívot de las New York Liberty ha sido la líder del campeón del mundo en encuentros como la final ante Francia o las semifinales frente a España.
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Stewart repite galardón individual ocho años después de haber sido nombrada la mejor jugadora en la Copa del Mundo de Tenerife 2018. EFE
ip/sab
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