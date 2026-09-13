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Bordalás: "No tenemos una plantilla como la mayoría de equipos de Primera División"

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Getafe (Madrid), 13 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este domingo, después del empate frente al Deportivo (1-1), las limitaciones de una plantilla que afrontará tres competiciones y aseguró que no puede cambiar su alineación sin que el rendimiento del equipo se resienta.

"Es difícil, puesto que hay jugadores que están jugando todo y que nuevamente tendrán que volver a jugar el próximo jueves. No tenemos una plantilla como la mayoría de equipos de Primera División que pueden cambiar de once y poner uno distinto y que el equipo no lo acuse. La diferencia de la plantilla es muy grande de algunos jugadores a otros. Por nivel, experiencia y muchas cosas", afirmó.

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"El jueves van a tener que jugar muchos de los que han jugado hoy y llevan una carga de partidos y de minutos muy grandes. Va a ser un año muy duro. Vamos a jugar tres competiciones y desafortunadamente la situación es la que es y hay que afrontarla. Hay que recuperar a los chicos y que lleguen al siguiente partido de la mejor forma posible", añadió.

También explicó que las molestias físicas condicionaron sus decisiones durante la segunda parte y reveló que varios jugadores terminaron el encuentro con problemas.

"Están jugando prácticamente los mismos desde el comienzo del campeonato. Terrats tenía problemas en los gemelos, Boselli me ha pedido el cambio y, a partir de ellos dos, había jugadores en el campo que había que cambiar y no hemos podido. Es el caso de Mangala, Mario Martín... Satriano ya tenía dificultades porque llevan jugando prácticamente todo", señaló.

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Además, reconoció que se equivocó al sustituir a Iván Azón, cuya salida coincidió con el retroceso del Getafe y el crecimiento del Deportivo en el tramo final.

"Le he sacado por protegerlo. Estamos muy limitados en este inicio de campeonato y me he equivocado al cambiarlo. Creo que debería haber estado en el campo. Ha sido sacarle y el equipo se ha echado atrás y han comenzado las dificultades", admitió.

"Es una auténtica pena. Es la tónica. Hacemos cambios y el equipo baja prestaciones. Eso no nos lo podemos permitir de ninguna manera", agregó.

Asimismo, elogió el trabajo del delantero aragonés, que participó en la acción del gol de Ramón Terrats: "Azón es un chico que lo da todo. Ha hecho un gran trabajo sin balón, en el esfuerzo, con desmarques... Lo ha intentado de todas las maneras. Ha hecho un grandísimo partido".

Respecto al encuentro, consideró que el Getafe fue superior durante los primeros veinte minutos, aunque le faltó precisión para transformar su dominio en ocasiones claras.

"Hemos jugado en su campo, hemos ido a por el gol y nos ha faltado tranquilidad en los últimos metros, en el último pase. Quizá nos hemos precipitado en el tiro. Pero el equipo ha salido con buen talante. Hemos hecho un gran esfuerzo, el equipo lo ha dado todo, pero eso no nos consuela", indicó.

El entrenador azulón lamentó que su equipo dejara escapar por segunda jornada consecutiva una ventaja en el Coliseum y reconoció que el punto le supo a poco.

"Nos pusimos por delante y nos volvieron a empatar al final. Es un punto que no nos sabe a mucho. Necesitábamos conseguir la victoria. El Deportivo, aunque es un recién ascendido, tiene una plantilla increíble. Ha hecho unas incorporaciones de un nivel altísimo y tiene un banquillo con jugadores de una calidad increíble. Obviamente, estamos en desventaja en estos momentos", manifestó.

Por último, felicitó a Terrats por su primer gol del curso, pero incidió en la necesidad de que el Getafe aprenda a proteger sus ventajas.

"No puede ser que dos partidos seguidos en casa nos pongamos por delante, nos empaten e incluso hayamos estado a punto de perder con un remate de cabeza a balón parado. En el cómputo general habríamos merecido la victoria por el esfuerzo y el trabajo, pero no es suficiente. Aquí se trata de ganar o ganar. Al final, si no ganas, no importa que hayas sido mejor", concluyó. EFE

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