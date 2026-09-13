Arsenal y City prolongan el pulso; el Bayern y el PSG emprenden la escalada

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Madrid, 13 sep (EFE).- El mano a mano que el pasado curso protagonizaron el Arsenal y el Manchester City continúa en este nuevo ejercicio, ambos al mando de la clasificación de la Premier, mientras el Bayern en Alemania, y el PSG en Francia, fuera de los respectivos lideratos, retoman la normalidad.

Mientras Italia está a la espera de que el Inter y el Roma completen el lunes la jornada para unificar la clasificación, en Inglaterra 'gunners' y 'citizens' declaran sus intenciones. El Bayern, en Alemania, volvió a ganar después del tropiezo de hace una semana. Y el PSG de luis Enrique arrancó con su primer triunfo.

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El city, sin la brillantes ni la determinación de tiempos pasados, mantiene el espíritu ganador que ya impregnó Pep Guardiola y con Enzo Maresca en el banquillo logra alargar su autoridad y sus aspiraciones. Ganó al United, en el derbi que jugó en inferioridad por la expulsión de Phil Foden y se aferró, otra vez, al acierto de Erling Haaland que proporcionó los tres puntos para responder al Arsenal que el sábado, amparado en la inspiración del meta español David Raya y un gol posterior de Bruno Guimaraes tumbó al Sunderland (2-0). Doce de doce en ambos casos.

Pierde fuelle el Chelsea de Xabi Alonso que no pudo con el Hull, revelación del curso (2-2). Con doce goles encajados en seis partidos tiene un problema grave en defensa el cuadro blue que no pudo con el recién ascendido.

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La victoria en Champions League fue un espejismo para Unai Emery. De vuelta a la Premier League, de vuelta a las andadas. Su Aston Villa perdió contra el Nottingham Forest y el balance tras cuatro jornadas es de tres derrotas, un empate y un solo gol a favor.

Álvaro Arbeloa respiró y pudo haber salvado de momento su puesto en el Fulham, tras conseguir este sábado su primer punto en la Premier League después de cuatro jornadas con un empate a cero en Anfield ante el Liverpool de Andoni Iraola que no termina de arrancar como pretende.

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La jornada en Italia está a expensas de lo que haga el Inter y el Roma el lunes que pueden asentarse en el liderato. Son los únicos que cuentan aún sus partidos por triunfos porque el Lazio no pudo con el Milan. El Roma visita al Torino y el Inter, superado por el Real Madrid el martes pasado, recibe al Udinese.

El Lazio y el Milan prolongaron este sábado su condición de invictos en la Serie A con un empate (2-2), en un partido que el conjunto local llegó a dominar por dos goles antes de que Diego Moreira, con un doblete en apenas dos minutos, rescatara un punto para los 'rossoneri'. Sin embargo, fueron los primeros puntos que se dejó el cuadro lazial que afrontó el choque con tres victorias seguidas. Aún así, de momento domina la tabla.

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El tropiezo llamativo fue el del Juventus que ya pierde de vista los primeros puestos superado por el Sassuolo (3-2). Ha perdido cinco puntos en los dos encuentros recientes el conjunto de Turín, fuera de las primeras plazas.

El Nápoles tiró de oficio para imponerse l Bolonia (1-0) y aliviar la presión sobre Massimiliano Allegri, cuestionado tras un irregular inicio de temporada y la reciente derrota ante el Arsenal en Liga de Campeones.

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En Alemania no está el Bayern Múnich en la cima que es cosa del Friburgo y del Borussia Dortmund. El campeón, que goleó al Bodo Glimt en Europa, se puso en manos de Harry Kane que dio la victoria al campeón ante el Elversberg, equipo recién ascendido a la primera Bundesliga que puso en aprietos al conjunto bávaro (2-1).

El Bayern, que en la pasada fecha no pudo con el Schalke (0-0) está a dos puntos del Friburgo y el Dortmund que mantienen el pleno. Han ganado los tres partidos que han jugado. La diferencia de goles, diez a favor y solo uno en contra, tiene en lo alto al Friburgo que tras ganar a Werder Bremen y Poderborn goleó al Borussia Monchengladbach (5-0).

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El Borussia Dortmund goleó por 3-0 al Paderborn con un tanto de Fabio Silva y dos de Felix Nmecha, el segundo con un espectacular remate de chilena poco antes del final del partido y mantiene el pulso con el Friburgo.

En Francia, el París Saint Germain arrancó. Ganó a domicilio al Brest que estaba invicto, y empezó su escalada hacia el liderato que comparten el Lille, el Mónaco y el Stade Rennes. sin embargo, ya no hay plenos en Francia porque el Mónaco, que había ganado los tres primeros partidos, incluido el del PSG del pasado fin de semana, no pudo con el Estrasburgo (1-1).

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Con un gol marcado menos, seis, es segundo, con los mismos puntos que el Lille que se impuso al Troyes (2-0) tras superar la fecha pasada al Toulouse. El Stade Rennes, tercero, también tiene diez puntos. Es el que en mejor línea está. EMpató su primer partido pero acumula tres victorias seguidas, la última en Marsella ante un equipo en crisis.

El Lyon, que no ha perdido, es quinto. El Marsella está cuesta abajo. Ha perdido los tres últimos partidos y está a un punto del descenso que marcan Le Havre, Toulouse y Niza, que es colista.

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El Paris Saint Germain, aún séptimo, logró ganar por primera vez en un partido que encarriló otra vez Ferran Torres que logró marcar de nuevo. El atacante español, titular, acumula tres tantos en lo que va de curso. Su gol supuso el triunfo. Sin brillo, con apuros y con el equipo encerrado para mantener los tres puntos. EFE