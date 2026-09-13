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Alison dos Santos, Bednarek y Jefferson-Wooden ponen un broche de oro al 'Ultimate'

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El brasileño Alison dos Santos, plusmarquista mundial de los 400 metros vallas, y los estadounidenses Kenneth Bednarek y Melissa Jefferson-Wooden en los 200 metros, pusieron el broche de oro con sus victorias al revolucionario 'Ultimate Championship' en Budapest.

La competición, ideada por World Athletics para tratar de llevar al atletismo a otra dimensión con un formato pensado para poner en valor su deporte, atraer nuevas audiencias y tener un impacto global, puso el broche final con una fiesta de luz y color.

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La tercera jornada puso el punto y final a una reunión exclusiva con los campeones olímpicos de París 2024, los campeones mundiales de Tokio 2025 y ganadores de la final de la Liga Diamante de 2026, así como otras atletas de los primeros puestos del 'ranking' mundial cerrado el periodo de clasificación el pasado 1 de septiembre.

El evento ha contado con un formato revolucionario, más pensado para la televisión y las redes sociales que otros campeonatos de atletismo. Prueba de ello es cómo el Centro Nacional de Atletismo de Budapest ha lucido con un césped, donde habitualmente se realizan los concursos de lanzamientos, pintado de negro con pintura ecológica a base de agua, una decisión con la que World Athletics buscó imágenes aéreas espectaculares.

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La última jornada tuvo un claro protagonista, el brasileño Alison dos Santos, que culminó una temporada de ensueño con victoria en Budapest con un tiempo de 45.98, siendo el único de los ocho atletas de la final en bajar de los 46 segundos, puesto que el estadounidense Rai Benjamin se quedó en 46.40.

Otra prueba vibrante fue la de 1.500 metros masculinos, en los que no estuvo el noruego Jakob Ingebrigtsen, que dos días antes había ganado los 5.000. El vencedor fue el británico Josh Kerr, que ganó en un final apretado con un crono de 3:29.35, seguido del australiano Cameron Myers con 3:29.68.

En los 200 metros hubo dos dobletes estadounidenses con Kenneth Bednarek y Melissa Jefferson-Wooden, que ya habían ganado ayer en el hectómetro.

Primero fue Bednarek, que con un tiempo de 19.52 logró una nueva marca personal con la que se sitúa séptimo en la lista de todos los tiempos, por delante del otro favorito, el botsuano Letsile Tebogo (19.76).

Después llegó el turno de Jefferson-Wooden, que paró el crono en 21.47, el mejor tercer tiempo del 'ranking' histórico solo por detrás de Florence Griffinth Joyner (21.34) y Shericka Jackson (21.41). Sus compatriotas Gabrielle Thomas (21.77) y Kayla White (21.93) también subieron al podio.

En la jabalina brilló Rumesh Tharanga Pathirage, el mejor deportista de la historia en Sri Lanka. En esta ocasión lanzó la jabalina 91,09 metros, su mejor registro de 2026 para cerrar un curso excelente, como la etíope Likina Amebaw, que ganó el 5.000 con un crono de 14:30.36.

También lograron la victoria el argelino Djamel Sedjati en 800 (1:41.91), la senegalesa Sally Sarr en triple salto (15,06 metros), el italiano Gianmarco Tamberi en altura (2,37 metros), la estadounidense Jasmine Jones en 400 vallas (52.45) y el relevo 4x400 metros de Estados Unidos (3:08.32).

Uno de los aspectos más destacados de este 'Ultimate Championship' ha sido el botín económico. El campeonato ha repartido 10 millones de dólares, la mayor bolsa de premios anunciada hasta ahora en una competición de atletismo. Cada ganador recibió 150.000 dólares, una cifra que supone más del doble de los 70.000 concedidos habitualmente a un campeón mundial. EFE

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