Achraf Hakimi, lesionado en el aductor derecho

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El lateral derecho marroquí Achraf Hakimi se lesionó en la primera mitad del partido entre su equipo, el París Saint Germain, y el Brest, y fue sustituido por el español Fabián Ruiz.

El lateral africano, el que más minutos ha jugado en el conjunto parisino en lo que va de temporada, se dejó caer al césped en el 37 de la primera parte para ser atendido del aductor derecho y, después, sustituido.

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Achraf dejó el terreno de juego y fue atendido en la banda. No mejoró el exjugador del Real Madrid, que finalmente tuvo que dejar su sitio a Fabián Ruiz a la espera de que las pruebas a las que se someta determinen el alcance de la dolencia.

En el momento de la lesión de Hakimi el París Saint Germain ganaba al Brest por 1-0 en encuentro de la cuarta jornada de la Ligue 1 gracias a un tanto del español Ferrán Torres a los cinco minutos. EFE

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