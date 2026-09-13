2-0. El Tenerife desarma al Leganés

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Santa Cruz de Tenerife, 13 sep (EFE).- El Tenerife, con dos goles de Enric Gallego, desarmó al Leganés (2-0) y puso fin a su condición de invicto en un partido muy completo de los de Álvaro Cervera, que neutralizaron por completo a uno de los equipos que más fuerte ha comenzado esta nueva campaña en LaLiga Hypermotion.

Gran primera parte del Tenerife, que salió sin miedo alguno ante el Leganés y lo neutralizó durante todo el primer tiempo.

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El dominio de la pelota fue íntegramente de los blanquiazules y las ocasiones de peligro del Leganés se redujeron a tres, contando la primera del partido de Morata (m. 10), que remató sin fortuna hacia la posición de Dani Martín, un tiro de Gharbi que bloqueó Landazuri y otro de Kechta.

El Tenerife no paró de trabajar una presión alta que le hizo recuperar numerosos balones en campo rival y dejar la defensa pepinera embotellada en su mitad de campo.

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La fortuna para los isleños llegó desde los once metros, ya que Enric Gallego transformó (m.25) el penalti que él mismo provocó al recibir una patada dentro del área de Zico.

Los locales pudieron agrandar la distancia en un par de ocasiones de Dani Fernández y Fabricio.

El segundo tiempo empezó con la misma tónica, aunque el Leganés se acercó en los primeros minutos, y los pupilos de Cervera siguieron generando peligro.

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El partido quedó decidido en el minuto 73, cuando Gerard Valentín asistió a Enric Gallego y éste firmó el 2-0 definitivo.

- Ficha técnica:

2 - CD Tenerife: Dani Martín; César (Jorge Moreno m.89), Landázuri, José León, David Rodríguez; Dani Fernández (Gerard Valentín m.68), Juanjo, Fabricio (Krdzalic m.76), Nacho Gil; Enric Gallego (Gomis m.76), Víctor Moreno (Pecar m.89).

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0 - CD Leganés: Luca Zidane; Naim (Suleiman m.84), Lalo, Ignasi Miquel (Pulido m.71), Marvel; Álex Sancris (Dani Rodríguez m.46), Zico (Soko m.62), Atienza, Kechta; Ismaël Gharbi, Morata (Álex Millán m.71).

Goles: 1-0, M.25: Enric Gallego; 2-0, M.75: Enric Gallego.

Árbitro: Pablo Morales Moreno. Amonestó a los locales David Rodríguez (m. 27) y Dani Fernández (m. 60) y a los visitantes Álex Sanchís (m. 10) y Marvel (m.60).

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Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 16.772 espectadores. EFE

AM/ism