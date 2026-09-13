1-4. El Badalona Women deja una gran imagen en la goleada al Eibar

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Eibar (Gipuzkoa), 13 sep (EFE).- El Badalona Women dio un recital de fútbol ofensivo ante un Eibar al que le tocó sufrir en un segundo tiempo que deja muchas dudas en el lado armero (1-4).

Las eibarresas buscaron el gol desde el pitido inicial, que no llegó por poco en un tiro de Llompart al inicio.

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Las guipuzcoanas amagaban sin dar y así se llegó al descanso, pero a vuelta de vestuarios el escenario se iluminó para el Badalona Women, que se adelantó con un gol de Uribe asistida por Julbe.

Abierta la lata llegó el vendaval de fútbol de un conjunto catalán que incrementó la renta con los goles de Requena y Guijarro, antes de que Nerea Sánchez recortara el marcador pero sin que se vieran opciones de remontada para su equipo.

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Paula Sánchez, recién entrada en el campo, puso la rúbrica tras una buena jugada de Majarín.

- Ficha técnica:

1 - Eibar: Wellmann; Zumarraga (Ortiz, min. 71), Botero, Andrés, Belem, Moreno; Martín (De Meester, min.80), Noe, Rico Torres (Carvajal, min. 83), Seidl (Sánchez, min. 46); Álvarez (Ángeles, min. 71).

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4 - Badalona Women: Font; Majarín (Carmona, min. 80), Cubedo, Pujadas, Pinillos; Requena, Llompart (Losada, min. 64), Martínez (Navarro, min. 80); Uribe, Uría (Guijarro, min. 64), Julve (Paula Sánchez, min. 73).

Goles: 0-1, min. 48: Uribe. 0-2, min. 63: Requena. 0-3, min. 67: Guijarro. 1-3, min. 73: Nerea Sánchez. 1-4, min. 79: Paula Sánchez.

Árbitra: Beatriz Cuesta (Comité Gallego).

Incidencias: encuentro de la tercera jornada de la Liga F disputado en el estadio de Ipurua. EFE

cr/ism