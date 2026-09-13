1-1. Suárez marca, pero el Sporting concede un empate ante el Famalicão

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Lisboa, 13 sep (EFE).- El colombiano Luis Suárez amplió este domingo su cuenta goleadora con el Sporting, pero no fue suficiente para evitar el empate de su equipo en el campo del Famalicão (1-1) en la sexta jornada de la Liga de Portugal.

En los primeros 45 minutos, el Sporting tuvo la posesión del balón, pero le faltó la creatividad necesaria para convertirla en goles, y fue el Famalicão el que estuvo más cerca de marcar, cuando un cabezazo de Sorriso obligó al portero Rui Silva a lanzarse.

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Los 'leones' regresaron del descanso algo más peligrosos, aunque el empate no se rompió hasta el 81', mediante Luis Suárez, que superó al portero del Famalicão, el montenegrino Lazar Carevic, desde el punto de penalti.

Suárez, el máximo goleador de la pasada edición de la Liga Portugal, suma ya cinco goles en la actual competición, además de llevar cinco jornadas consecutivas viendo puerta.

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El choque se complicó aún más para el equipo local unos minutos después, con la expulsión del suizo Romeo Beney, pero el cuadro dirigido por el extécnico del Celta Carlos Carvalhal logró empatar gracias a un error del central Gonçalo Inácio, quien, al intentar interceptar un balón, acabó metiéndolo en su propia portería.

El partido también estuvo marcado por el debut del mexicano Pato Salas, cedido al Famalicão por el Club América, que saltó al campo en el minuto 82.

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El Sporting suma ahora 14 puntos y baja al tercer puesto, a dos del Benfica y a cuatro del líder, el campeón Oporto. EFE